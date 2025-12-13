幕後／施政全卡關　傳綠營私下接觸白營「拋一條件」盼重啟互動

▲立法院「武鬥」場面不在，但民進黨在議事攻防上仍處劣勢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

賴清德政府上台以來受制於朝小野大局面，在立法院法案攻防上連吃敗仗，今年中意圖透過大罷免翻盤失敗，後續黨內發動「換總召」未果衝擊黨內團結，綠營也進入休養期，而立院總召柯建銘也退居二線未再強力督軍。但朝野格局未變，在野黨仍步步進逼，在綠營高層不滿黨團戰力的同時，也傳出綠高層出手，擬以「換下柯建銘」為條件，當作綠白合作的契機。

賴清德2024年打破台灣民選總統以來的8年慣例，延續民進黨中央執政，但卻失去國會過半的立法權，導致政策推動處處受到在野陣營的牽制。行政院破紀錄提出8次覆議都被否決，如今不僅明年度總預算持續卡關，連恐造成違憲的《財劃法》修法都無力反擊。

民進黨本計劃透過年中的大罷免翻盤，沒想到竟一席都未掉，反而變相加強在野黨的民意基礎。而大罷免後民進黨內醞釀換總召失敗，柯建銘洞燭先機出手反制，風波過後柯作風轉趨低調，雖仍在總召位子上，但黨團運作與法案攻防等，多由接任幹事長的鍾佳濱處理。鍾也一改過去黨團鷹派作風，多以論理的方式回擊藍白的不合理法案。

但從現況來看，民進黨團在柯建銘未積極介入下，朝鴿派轉型，但許多中央計劃推動的政策，仍和過去無不同，依舊難以實質推動。本會期不僅115年度總預算案遲遲未付委，藍白強推《財劃法》、拒討論院版，又讓中央施政處處制肘，更不用說1.25兆的軍購特別預算。

據了解，面對朝小野大的絕對劣勢，綠營近期有高層出面，向民眾黨傳達要以「換下柯建銘」為條件，當作綠白合作的契機，盼雙方能重啟互動與對話，甚至進一步探尋合作的可行性，改變賴政府上台一年多來整路挨打的局面。

另一方面，面對施政難以推動的窘境，加上近期輿論對於行政院到底要「不執行」還是「不副署」議論紛紛，總統賴清德也出手，昨約見51位黨團成員，明顯可以感受到，執政黨想方設法要解決目前遭遇到執政困境。

對此，民眾黨副秘書長許甫回應，問題的癥結從來都不在柯建銘，而是在總統賴清德身上，「賴清德強硬的態度、不願溝通，才造成這樣的狀況」。他說，賴清德來本來就想換掉柯建銘，不用現在說用換掉柯建銘是善意，這是可笑的做法；他強調，賴清德不用做這些奇怪的動作，應該做的是誠懇跟在野黨面對面溝通。

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）