生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄無菜單鐵板燒+1「明水然」進駐大立百貨　1500爽嗑12道菜

▲▼無菜單鐵板燒料理「明水然」14日進駐大立百貨。（圖／大立百貨提供）

▲無菜單鐵板燒料理「明水然」進駐大立百貨。（圖／大立百貨提供）

記者許宥孺／高雄報導

樂多多集團旗下的無菜單鐵板燒料理品牌「明水然」，14日將進駐高雄大立百貨，一份套餐能吃到12至15道菜色，包括龍蝦、鮮魚以及和牛，主打澎湃又能吃的精緻，業者歡慶開幕，年底前用餐再贈送一杯特調氣泡飲。

樂多多集團旗下有「明水然．樂」與「明水然」2大無菜單鐵板燒品牌，分別主打日式風格與多元創意料理手法，其中「明水然」先前僅有台北松山一家門店，一個月前開放訂位每次都被秒殺。業者看好高雄五福商圈的人潮與消費能力，14日將正式進駐高雄大立百貨，這也是「明水然」在南台灣首間門店。

▲▼無菜單鐵板燒料理「明水然」14日進駐大立百貨。（圖／大立百貨提供）

▲▼「明水然」主打多元創意料理手法，一客套餐能吃到12至15道菜色。（圖／大立百貨提供）

▲▼無菜單鐵板燒料理「明水然」14日進駐大立百貨。（圖／大立百貨提供）

「明水然」一客套餐中吃得到生猛龍蝦與時令鮮魚，主餐則提供菲力牛排、伊比利豬、雞腿以及加價購的日本和牛等選項，個人套餐最低1390元起，從前菜到甜點的套餐料理，至少有12品菜；3000元套餐則有15品菜。師傅按照食材特色與季節性，透過鐵板手藝搭配，讓入口的每一道職人手藝，都充滿未知的驚喜。

樂多多集團董事長林少鈞表示，接下來的展店規劃，預計在今年聖誕節前開出包括台灣、新加坡與香港尖沙咀共計5間鐵板燒品牌直營店。

▲韓國首爾連鎖品牌「江南麵屋･韓定食」登陸高雄。（圖／記者許宥孺攝）

▲韓國首爾連鎖品牌「江南麵屋･韓定食」登陸高雄。（圖／記者許宥孺攝）

另一方面，韓國首爾連鎖品牌「江南麵屋･韓定食」 也登陸台灣，首家分店選在高雄新濱町海洋廚房。品牌創辦人李旼奎是韓國餐飲界備受矚目的年輕總裁，年僅三十出頭就經營超過數十家連鎖餐廳 ，「江南麵屋」是他對母親親手做的炸醬麵記憶，他把這份正宗韓味化為品牌靈魂，盼讓在台的韓國人到家的味道。

江南麵屋的招牌炸醬麵採用傳統韓式做法，以黑豆醬為基底，加入洋蔥、五花肉與蔬菜，以小火長時間拌炒出濃厚的香氣與自然甜味。醬料煮好後再與手工麵條拌勻，黑亮濃稠的醬汁裹滿每一條麵，鹹香中帶著溫潤的甜，這是每個韓國人從小吃到大的味道，也是外國人最容易愛上的韓式靈魂料理。

▲韓國首爾連鎖品牌「江南麵屋･韓定食」登陸高雄。（圖／記者許宥孺攝）

▲「江南麵屋･韓定食」主打韓式家常味。（圖／記者許宥孺攝）

除了炸醬麵，「江南麵屋･韓定食」也推出多款韓國人日常餐桌上的料理：以海味高湯熬煮、湯頭鮮香濃郁的「江南海鮮麵」，高溫炙烤鎖住肉香與鮮味的「安山五色燒肉釜飯定食」，以及口感清爽、酸辣平衡的「韓式冷拌麵」。所有主要食材皆從韓國進口，為了保留原汁原味，調味料、辣醬、泡菜、豆腐甚至麵條都堅持以韓國當地製法製作。

高雄無菜單鐵板燒+1「明水然」進駐大立百貨　1500爽嗑12道菜

補足專科量能　福安醫院啟動榮民醫療合作並設置眼科門診

驚爆師兄迷昏師弟性侵8次還錄影　中台禪寺：支持被害人法律處理

「妳能在黑暗中找到我」James Alyn暖哭歌迷　新歌藏台北彩蛋：在國國家寫的

《九重紫》陸劇男神脫衣露精壯胸肌！一早「穿暴汗衣」敷面膜跑步

《摩登大聖》男星過世！　「倒臥自家公寓」享壽60歲

陸劇男神拍片有職災…羞曝「啃4隻豬腳」　全場傻眼：肉眼可見變胖

新北耶誕城糜先生要粉絲「把手借給我」　部分粉絲忙撐傘來不搖棒

花蓮文創園區「繪本故事屋」開幕！3000冊書免費看、樹洞孩子最愛

年節將屆聚餐需求升溫　台中福華餐飲住房買氣佳

詐團超大膽上門收錢！她買貨轉賣想賺差價　哥機警報案保她25萬

【這就是愛情的樣子】結婚十幾年 老公求生欲越來越低了XD

高雄大立百貨樂多多集團明水然無菜單料理無菜單鐵板燒漢神新濱町海洋廚房江南麵屋

