高雄無菜單鐵板燒+1「明水然」進駐大立百貨　1500爽嗑12道菜

樂多多集團旗下的無菜單鐵板燒料理品牌「明水然」，14日將進駐高雄大立百貨，一份套餐能吃到12至15道菜色，包括龍蝦、鮮魚以及和牛，主打澎湃又能吃的精緻，業者歡慶開幕，年底前用餐再贈送一杯特調氣泡飲。

樂多多集團旗下有「明水然．樂」與「明水然」2大無菜單鐵板燒品牌，分別主打日式風格與多元創意料理手法，其中「明水然」先前僅有台北松山一家門店，一個月前開放訂位每次都被秒殺。業者看好高雄五福商圈的人潮與消費能力，14日將正式進駐高雄大立百貨，這也是「明水然」在南台灣首間門店。

「明水然」一客套餐中吃得到生猛龍蝦與時令鮮魚，主餐則提供菲力牛排、伊比利豬、雞腿以及加價購的日本和牛等選項，個人套餐最低1390元起，從前菜到甜點的套餐料理，至少有12品菜；3000元套餐則有15品菜。師傅按照食材特色與季節性，透過鐵板手藝搭配，讓入口的每一道職人手藝，都充滿未知的驚喜。

樂多多集團董事長林少鈞表示，接下來的展店規劃，預計在今年聖誕節前開出包括台灣、新加坡與香港尖沙咀共計5間鐵板燒品牌直營店。

另一方面，韓國首爾連鎖品牌「江南麵屋･韓定食」 也登陸台灣，首家分店選在高雄新濱町海洋廚房。品牌創辦人李旼奎是韓國餐飲界備受矚目的年輕總裁，年僅三十出頭就經營超過數十家連鎖餐廳 ，「江南麵屋」是他對母親親手做的炸醬麵記憶，他把這份正宗韓味化為品牌靈魂，盼讓在台的韓國人到家的味道。

江南麵屋的招牌炸醬麵採用傳統韓式做法，以黑豆醬為基底，加入洋蔥、五花肉與蔬菜，以小火長時間拌炒出濃厚的香氣與自然甜味。醬料煮好後再與手工麵條拌勻，黑亮濃稠的醬汁裹滿每一條麵，鹹香中帶著溫潤的甜，這是每個韓國人從小吃到大的味道，也是外國人最容易愛上的韓式靈魂料理。

除了炸醬麵，「江南麵屋･韓定食」也推出多款韓國人日常餐桌上的料理：以海味高湯熬煮、湯頭鮮香濃郁的「江南海鮮麵」，高溫炙烤鎖住肉香與鮮味的「安山五色燒肉釜飯定食」，以及口感清爽、酸辣平衡的「韓式冷拌麵」。所有主要食材皆從韓國進口，為了保留原汁原味，調味料、辣醬、泡菜、豆腐甚至麵條都堅持以韓國當地製法製作。