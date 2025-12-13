獨／廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

記者白珈陽／南投報導

民俗專家廖大乙經常分享國內時事觀點，上月鳳凰颱風侵台，廖大乙認為天有異象再次分析，遭到1名李姓女網友譏罵「又出來騙的神棍」，廖大乙看到後氣憤不已，今天（13日）循線找到李女，發現對方是某宮廟委員，廖向媒體表示，要求李女1個禮拜內跟他道歉，或是舉證他騙了誰，否則將會提告。

▲廖大乙遭到李女在網路謾罵，今天循線找到本人討說法，李女看到廖大乙親自登門，一臉尷尬。（圖／廖大乙提供）



鳳凰颱風今年11月間襲台，是睽違58年在11月登陸的罕見颱風，但登陸不久後即減弱成熱帶性低氣壓，不過仍為北部、東部帶來豪雨。

當時廖大乙認為鳳凰颱風「胎死腹中」，恐是不祥之兆，他預測將有更大、不可預測的天災降臨。此番言論引起網友討論，1名李姓女子則在新聞底下留言「又出來騙的神棍」。

廖大乙認為，雙方素不相識，怎可以肆無忌憚地亂罵？他查出李女曾任南投縣竹山鎮靈德宮主委，今天上午直接出發找到李女，希望對方道歉。

▲▼廖大乙評論鳳凰颱風，遭李女留言「又出來騙的神棍」。（圖／廖大乙提供）



李女看見廖大乙親自登門一臉尷尬，隨後廖大乙將打印出來的網路截圖給李女看，廖大乙質問，「我騙了誰？在網路這樣寫，我跟你不認識，這樣對嗎？講話要有證據」，李女先是說「歹勢啦！」但隨即又說「要告去告啦」。

接著李女端出茶水給廖大乙，廖大乙仍拿著手中的截圖詢問「我騙誰？」，李女則不斷回應「歹勢歹勢」，一旁民眾也幫忙勸說「是誤會啦」。

廖大乙向媒體表示，他發現被酸民亂罵之後，自力救濟，找到酸民本人，限期對方1個禮拜之內向他道歉，或舉證出他有騙人舉動，「若沒得到說法，就要提告」。

靈德宮現任主委以及監事接受記者電訪指出，李女現在對廖大乙感到十分抱歉，有誠意要道歉，聽聞廖大乙將會再至靈德宮，屆時李女將會在靈德宮祀奉的城隍爺面前懺悔，並向廖大乙道歉。

事實上，廖大乙非首次對網友提告，他曾因網友留言不雅字眼，對122名網友提告，他也曾向媒體指出，「因為樹大招風，就有酸民來個版開戰，甚至罵到祖宗十八代、逝世的父母親，還說有種就出來」，他對酸民忍無可忍，才會報案。