吳子嘉斥賴清德：根本不像話　批「藍白沒得到教訓」製造對立

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

總統賴清德近日公開批評藍白兩黨立委損害人民公平權益，這番言論引起媒體人吳子嘉質疑，認為總統用罵的方式解決不了問題，只會帶來更多對立。

賴清德最近火力全開，直接點名藍白兩黨立委，痛批他們遲遲不處理總預算，還故意擋下國防特別預算進委員會審查，卻又利用程序通過不少法案。他強調，這些動作已經危害國家安全、社會安定，甚至讓國家財政出現隱憂，人民的公平權利也被犧牲了。賴清德也抱怨，藍白立委不但沒有反省，甚至不吸取教訓。

▲總統賴清德。（圖／總統府）

資深媒體人吳子嘉在網路節目《董事長開講》中討論賴清德談話，表示總統怎麼可以公開痛罵藍白立委，這根本不像話。吳子嘉認為，國家重要法案卡關，賴清德卻選擇用言語衝突來處理，讓朝野合作更困難。他也提到，賴清德為了2028年連任，似乎想用激烈手段來塑造對立，還特地到《華盛頓郵報》投稿，讓美國總統川普(Donald Trump)都知道台灣軍購400億，但國會程序照樣過不了。

吳子嘉還強調，靠罵人是解決不了國會僵局的。他指出，立法院要過關靠的是合作，不是對罵。他觀察民進黨30年，沒見過靠吵架能讓法案順利通過，如今藍白立委甚至直接通過二讀，要求總統到國會報告。吳子嘉認為，賴清德這種一味批評的做法，只會讓問題更難解決。