賴清德定調不副署不執行　李彥秀示警：財劃法是第一張骨牌

▲總統賴清德主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會。（圖／總統府提供）



記者崔至雲／台北報導

針對在野二度封殺《國防特別條例》草案與政院版《財劃法》草案，身兼民進黨主席的總統賴清德，12日中午邀集51名黨籍立委，舉行「便當會」商量對策，定調閣揆「不副署」或「副署後不執行」皆為合憲途徑。國民黨立委李彥秀示警，「財劃法」修正案絕對是第一張骨牌，未來只要立法院通過的法案「不順民進黨的心」「不順民進黨的意」，民進黨就會用「不副署」「副署不執行」的方式進行對抗，而臺灣的團結與韌性就在民進黨的違法亂紀下一點一滴流逝。

李彥秀提到，對於立院三讀通過的法案，既使完成覆議、副署以及公布的程序仍舊「不執行」，早就已經不是新聞。去年的「禁伐補償」，今年的「退休警消所得替代率調至80%」「志願役加薪3萬元」，就是標準的「副署不執行」，民進黨目無法紀，毀憲亂政早已經是劣跡班班。

李彥秀指出，卓榮泰日前表示將「全面迎戰」，賴清德更連續在媒體前怒批在野黨，並召開派系會議與立委座談宣示「全面反攻」的意志。民進黨已經下定決心，就是要進行「焦土作戰」。包括多位親綠學者都「看不下去」，提醒「這就是所有憲政崩壞的起點」，當公務人員陷入「法律未必能維持權威」的混亂迴圈當中，絕對將更快摧毀國家。

「財劃法修正案絕對是第一張骨牌」，李彥秀示警，未來只要立法院通過的法案「不順民進黨的心」「不順民進黨的意」，民進黨就會用「不副署」「副署不執行」的方式進行對抗，在賴卓體制的字典裡，只有衝突，沒有妥協，更沒有進步。而臺灣的團結與韌性就在民進黨的違法亂紀下一點一滴流逝。

李彥秀說，民進黨沒說出口的「政治陽謀」就是賴清德口中「更大的民主」。「大罷免大失敗後」民進黨顯然還沒學習向民意謙卑，明年「九合一」選舉「公投綁大選」就是民進黨口袋裡的策略，民進黨已經擬定「國安」、「財政」兩大主軸，包括「財劃法」修正案，停砍年金等法案，都很有可能會提出公投。民進黨的政治大戲，還會繼續演下去。

