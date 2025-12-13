　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

墨西哥明年起課高關稅！經貿辦：我國若干項目獲排除、調降

▲▼貨櫃。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲經貿辦回應，我方主要輸墨的電腦零組件、晶片等商品未列入調增清單，影響遠低於外界預期。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

墨西哥明年將對未簽署自由貿易協定（FTA）的國家調升1463項貨品關稅，增幅介於5％至45％，引發台商投資與出口受影響疑慮；外界更傳出我國可能面臨逾200億美元衝擊。行政院經貿談判辦公室澄清，我方主要輸墨的電腦零組件、晶片、伺服器及印刷電路等ICT商品未列入調增清單，實際影響遠低於外界預期。

行政院經貿辦表示，墨國於9月10日公布關稅調升計畫，並在12月10日通過相關修法，預計自明年1月1日起生效。此次調增的1463項產品，2024年自台灣進口金額為8.2億美元，今年1至9月則為6.96億美元，均屬台灣出口規模中相對有限的部分。

經貿辦強調，台灣業者最關注的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品，占對墨出口約七成，但全數未被納入本次調升名單，因此不存在外傳受影響逾200億美元的情況，實際衝擊有限。

為維護台灣廠商利益，我方自9月以來多次向墨國經濟部表達關切，也在APEC領袖會議期間與墨方洽談，提出105項我方關切貨品，爭取排除或減少稅率增幅。經貿辦指出，部分項目已獲排除或降低調幅，細節將待駐墨代表處進一步確認。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／15縣市發布強風特報　氣象署深夜示警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

墨西哥明年起課高關稅！經貿辦：我國若干項目獲排除、調降

中台灣區域治理平台首長會議　喊話中央兌現財政收支劃分法

韓國瑜婉拒賴清德國政茶敘理由曝光　「要先取得三黨團授權」

賴清德邀下周一三院協商「韓國瑜不克出席」　總統府：意外、不解

韓國瑜突稱不出席國政茶敘！　府方：感到意外、不解

快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲

公教年金停砍過關！陳玉珍籲：行政院別再以不執行傷害尊嚴

行政院無權選擇性遵守法律　民眾黨酸：賴清德可以準備稱帝

「反年改」立院三讀　行政院：倒行逆施！年改7年成果前功盡棄

財劃法是否副署　行政院：卓榮泰會以合憲合法的方式處理

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖「倒地濺血」　路人全嚇壞

「蟒蛇當圍巾」掛頸逛街畫面曝　遛寵物蛇被勒！倒地濺血險喪命

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

墨西哥明年起課高關稅！經貿辦：我國若干項目獲排除、調降

中台灣區域治理平台首長會議　喊話中央兌現財政收支劃分法

韓國瑜婉拒賴清德國政茶敘理由曝光　「要先取得三黨團授權」

賴清德邀下周一三院協商「韓國瑜不克出席」　總統府：意外、不解

韓國瑜突稱不出席國政茶敘！　府方：感到意外、不解

快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲

公教年金停砍過關！陳玉珍籲：行政院別再以不執行傷害尊嚴

行政院無權選擇性遵守法律　民眾黨酸：賴清德可以準備稱帝

「反年改」立院三讀　行政院：倒行逆施！年改7年成果前功盡棄

財劃法是否副署　行政院：卓榮泰會以合憲合法的方式處理

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！泰國飯店員工驚見遺體

頭髮最近掉好多！盤點熬夜「6大後遺症」　你中了幾個？

墨西哥明年起課高關稅！經貿辦：我國若干項目獲排除、調降

日月光信評展望調整！惠譽下修至「穩定」　短期違約評等降至F3

北市東區「焦糖楓」深夜狂冒濃煙！路人嚇傻停看　警消急到場

桃園豪華露營「雙人1泊4食」7999元起　淡水溫泉飯店住房買1送1

賓士旗艦房車「S-Class化身無人計程車」！首批測試阿布達比上路

【搭纜車突下跪行大禮】男被腳絆到跪地...工作人員救援差點離開工作崗位XD

政治熱門新聞

快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

賴清德：年改絕不走回頭路　研議一切可能為一個公平的年金制度努力

再爆福麥公司承接1.2億「女王炸藥」！　藍委：背景到底有多硬？

韓國瑜婉拒賴清德國政茶敘理由曝光　「要先取得三黨團授權」

賴清德挺政院不執行法律　羅智強轟：除了無能只有「爛」字形容

銓敘部曝公務員月退已破5萬　反年改三讀後「退撫基金提前4年破產」

「反年改」立院三讀　綠營揭「每位國民扛3萬」：八年改革毀於一旦

中臺灣首長喊話兌現財政收支劃分法

賴清德邀下周一三院協商「韓國瑜不克出席」　總統府：意外、不解

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

駐馬紹爾新大使曝光　網驚「帥到以為是AI」

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

墨西哥明年起課高關稅！經貿辦：影響遠低預期

更多熱門

相關新聞

墨西哥對亞洲商品祭新關稅　最重課50%

墨西哥對亞洲商品祭新關稅　最重課50%

墨西哥國會參議院正式通過對亞洲商品課徵新關稅的法案，針對逾1400項未與墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家產品，將課徵5%至50%不等的關稅，與美國加強對中貿易壁壘政策方向一致，旨在保護本土產業。

世界盃倒數　球場挖出456袋人體遺骸

世界盃倒數　球場挖出456袋人體遺骸

婚禮險變葬禮！阿嬤遭「惡魔浪」捲走沒死

婚禮險變葬禮！阿嬤遭「惡魔浪」捲走沒死

對美投資4000億交換降關稅？　楊珍妮：外面揣測

對美投資4000億交換降關稅？　楊珍妮：外面揣測

逆襲！墨西哥佳麗奪環球小姐后冠

逆襲！墨西哥佳麗奪環球小姐后冠

關鍵字：

墨西哥關稅調升台商出口ICT產品經貿辦

讀者迴響

熱門新聞

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

快訊／15縣市發布強風特報　氣象署深夜示警

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

以為腸胃炎！11歲妹狂吐5次　醫一掃CT：致命警訊

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

Meta擬撤資台灣　事實查核中心恐面臨關門

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

北市加盟主疑虐柯基！牙醫配偶發聲明

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲

辛龍復出終於露面臉書劉真照片全刪只留任賢齊

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

最忘恩負義的三大星座！

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

更多

最夯影音

更多
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面