黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警人口大縣

▲郭正亮喊話國民黨別只注意六都，需留意人口大縣彰化。圖為過去柯志恩造勢場合。（圖／記者賴文萱攝）

記者柯沛辰／綜合報導

媒體人黃暐瀚日前分析2026選情時指出，宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣恐「藍天變綠地」。對此，前立委郭正亮也認同，提醒國民黨不要只關注六都，還要留意人口大縣彰化縣，因為這5個縣市「民進黨是有機會的」。

郭正亮在政論節目《新聞大白話》表示，黃暐瀚提到的5個縣市，確實值得國民黨注意，前立委蔡正元也是同樣看法。他直言，宜蘭就是要藍白合，國民黨籍議長張勝德看來勢在必得，但他會願意跟民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠整合嗎？

郭正亮分析，民進黨推陳瑩參戰台東縣，而陳瑩家族有一點國民黨的底，所以實力蠻強的；嘉義市，國民黨還找不到候選人；新竹縣，就看民進黨竹北市長鄭朝方要不要選，如果參選也是實力蠻強；彰化縣，因為王惠美已經不能選了，所以黃秀芳也蠻強的。

郭正亮說，現在就需要國民黨主席鄭麗文多花點腦筋，不要只看到六都，因為這5個地方「民進黨是有機會的」，尤其是「人口大縣」彰化縣，需要特別注意。

▲前立委郭正亮。（圖／資料照）

至於台南跟高雄，郭正亮坦言，關鍵在賴清德的一念之間，但現在綠委賴瑞隆情況比較難預測，因為本來民調是領先的，不曉得兒子這個事件衝擊會多大？另外，昨天還有一個人爆料說，小港也抓到3年的垃圾堆，不知道事件會擴散多大。

郭正亮指出，邱議瑩大概得到了陳其邁、扁系，還有蘇貞昌系統同時支持，這非常罕見，來勢洶洶，所以目前看來，邱議瑩在往上，賴瑞隆在往下，所以就很難看到誰會贏。台南部分，陳亭妃跟林俊憲這一區比較麻煩，「賴清德能夠一念之間嗎？我高度懷疑。」