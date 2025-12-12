　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：年改絕不走回頭路　研議一切可能為一個公平的年金制度努力

▲總統賴清德。（圖／總統府）

▲總統賴清德。（圖／總統府）

記者郭運興／台北報導

立法院今（12日）三讀通過反年改法案。對此，總統賴清德表示，年改絕對不能、也不該走回頭路，自己相信，全體國人都深切期待在野黨團，能夠透過合法的程序，再次審議這份法案。賴清德強調，「為了台灣的下一代，台灣一定要團結，我們也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力」。

賴清德表示，2013年，馬英九前總統曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車；他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統。

賴清德表示，2016年，蔡英文前總統上任後，才開始大力推動年金改革，歷經兩年多的折衝與協調，終於為軍公教退撫基金，奠定一個世代不破產、也能延長基金壽命的基礎。

賴清德指出，2020年，中央政府總預算是22年來，首次達到平衡預算，並以此為基礎，積極發展國防、投資科技、推動建設、加強教育與社會福利，也帶動過去近幾年台灣的經濟發展成果。

賴清德直言，但是，立法院今天所通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法，付出極其沉痛的代價。

賴清德指出，依據銓敘部的計算，若依照在野黨的版本，退撫基金將提早3到4年破產。另外，因為擴大財政缺口，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，大大加重政府的負擔、最終也是要全民買單。而且，未來只會產生更多赤字，相信不是國人所能接受。

賴清德提到，今天，自己與民進黨51位立委舉辦便當會，感謝他們捍衛人民的權利。自己也強調，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是國家只有一個，在野黨通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政穩健，更強烈傷害了全民公平的權利。

賴清德強調，公務員與教師是支撐台灣的中堅力量，我們深刻理解許多公教朋友的感受，也很感謝公教朋友的體諒。但是，財務永續是我們對所有世代、對全體國人、對整個國家的承諾，好幾年的討論與折衝、好幾百場的座談與會議，絕對不能因為一次倉促、又沒有經過財務試算的修法，而走上回頭路，更不能將年金破產的後果，交由全民來承擔。

賴清德直言，自己相信，全體國人都深切期待在野黨團，能夠透過合法的程序，再次審議這份法案。「為了台灣的下一代，台灣一定要團結，我們也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力」。

銓敘部曝公務員月退已破5萬　反年改三讀後「退撫基金提前4年破產」

銓敘部曝公務員月退已破5萬　反年改三讀後「退撫基金提前4年破產」

政府推動軍公教年金改革，上路至今超過7年，引發許多軍公教退休人士不滿，在藍白聯手下，立法院今（12日）下午三讀修法，確定退休公務人員所得替代率回溯至2023年。銓敘部表示，對修法深感遺憾，目前公務人員月退所得平均超過5萬元，教育人員約5.8萬元，銓敘部多次表達不贊同修法，而修法後依精算估算挹注給公、教人員退撫基金金額就會分別大幅減少1,670億元、1,653億元，公、教退撫基金會分別提早3-4年在134、131年用罄，提早用罄後，每年公教退休給付缺口會快速增至超過2千億元。

