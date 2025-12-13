▲反年改三讀。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

政府推動軍公教年金改革，上路至今超過7年，在藍白聯手下，立法院昨（12日）下午三讀修法「改回去」，確定退休公務人員所得替代率回溯至2023年。對此，綠委陳培瑜坦言，「對現役的公教人員感到很抱歉，我們還是沒能守住。等到你們退休時，還有年金可以領嗎？依照國民黨最終通過的版本，我實在不敢確定」。她也想起兩句話，前總統馬英九曾說「就算再困難，年金改革也一定要做」，民眾黨主席黃國昌也曾說，「全力支持年金改革，現在不做下一代就會遭殃」，大嘆當初的改革者，如今卻背棄理想。

昨立法院三讀通過分別修正公、教人員退撫相關法令，銓敘部表示，此舉，將造成政府對退撫基金挹注款撥補減少，月退所得給付支出增加，預估造成公、教退撫基金會分別提早3、4年，在民國134、131年用罄，銓敘部表示，目前已退者和現職者都將提早面臨如何繼續給付的嚴重影響，感到非常遺憾。

陳培瑜坦言，反年改三讀通過了，「對現役的公教人員感到很抱歉，我們還是沒能守住。等到你們退休時，還有年金可以領嗎？依照國民黨最終通過的版本，我實在不敢確定」。陳指出，蔡英文總統推動年改至今，退撫基金的體質已經有很明顯的改善，累積淨值從5,602億元大幅成長到1兆1,341億元，收支比也從過去145%降到83%左右，終於逼近收支平衡。

陳培瑜表示，年改制度也對退休者有一定保障。退休所得會依照消費者物價指數（CPI）去調整，過去曾在2022年調高2%、2024年再調高4%。目前教育人員的平均月退休所得已達到57,973元，公務人員則是50,395元。這是所有公教同仁共同努力的結果，更是年金制度邁向永續、國家財務邁向穩健的象徵。民調也顯示，全國超過50%民眾支持年改。

陳培瑜指出，但是，昨天通過的反年改法案，將使這些年的努力付諸流水。為了避免退撫基金提早破產，政府必須用人民納稅錢撥補3,600億元；現役人員數十年後退休能否領到年金，更是未定之天。

陳培瑜表示，她忍不住想起幾句話，「就算再困難，年金改革也一定要做」這是馬英九總統任內說的，「年金不只是國家財政的沉重負擔，更成為社會不公平、世代不正義的幫兇。全力支持年金改革，現在不做下一代就會遭殃」這是2016年的黃國昌說的，他甚至認為民進黨改的不夠多。

陳培瑜指出，當初的改革者，如今卻背棄理想，無視民意，將年金制度帶回過去不公不義的狀態，令人不齒。立委的職責，應當是通過福國利民的法案，讓人民安居樂業；絕不是為了政治利益，只替特定族群謀福利，而不顧整體社會的公平與正義。