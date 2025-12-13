　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反年改三讀　綠委坦言對不起現役公教：不敢確定你們退休還有無年金

▲立法院三讀噪音管制法修正案。（圖／記者林敬旻攝）

▲反年改三讀。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

政府推動軍公教年金改革，上路至今超過7年，在藍白聯手下，立法院昨（12日）下午三讀修法「改回去」，確定退休公務人員所得替代率回溯至2023年。對此，綠委陳培瑜坦言，「對現役的公教人員感到很抱歉，我們還是沒能守住。等到你們退休時，還有年金可以領嗎？依照國民黨最終通過的版本，我實在不敢確定」。她也想起兩句話，前總統馬英九曾說「就算再困難，年金改革也一定要做」，民眾黨主席黃國昌也曾說，「全力支持年金改革，現在不做下一代就會遭殃」，大嘆當初的改革者，如今卻背棄理想。

昨立法院三讀通過分別修正公、教人員退撫相關法令，銓敘部表示，此舉，將造成政府對退撫基金挹注款撥補減少，月退所得給付支出增加，預估造成公、教退撫基金會分別提早3、4年，在民國134、131年用罄，銓敘部表示，目前已退者和現職者都將提早面臨如何繼續給付的嚴重影響，感到非常遺憾。

陳培瑜坦言，反年改三讀通過了，「對現役的公教人員感到很抱歉，我們還是沒能守住。等到你們退休時，還有年金可以領嗎？依照國民黨最終通過的版本，我實在不敢確定」。陳指出，蔡英文總統推動年改至今，退撫基金的體質已經有很明顯的改善，累積淨值從5,602億元大幅成長到1兆1,341億元，收支比也從過去145%降到83%左右，終於逼近收支平衡。

陳培瑜表示，年改制度也對退休者有一定保障。退休所得會依照消費者物價指數（CPI）去調整，過去曾在2022年調高2%、2024年再調高4%。目前教育人員的平均月退休所得已達到57,973元，公務人員則是50,395元。這是所有公教同仁共同努力的結果，更是年金制度邁向永續、國家財務邁向穩健的象徵。民調也顯示，全國超過50%民眾支持年改。

陳培瑜指出，但是，昨天通過的反年改法案，將使這些年的努力付諸流水。為了避免退撫基金提早破產，政府必須用人民納稅錢撥補3,600億元；現役人員數十年後退休能否領到年金，更是未定之天。

陳培瑜表示，她忍不住想起幾句話，「就算再困難，年金改革也一定要做」這是馬英九總統任內說的，「年金不只是國家財政的沉重負擔，更成為社會不公平、世代不正義的幫兇。全力支持年金改革，現在不做下一代就會遭殃」這是2016年的黃國昌說的，他甚至認為民進黨改的不夠多。

陳培瑜指出，當初的改革者，如今卻背棄理想，無視民意，將年金制度帶回過去不公不義的狀態，令人不齒。立委的職責，應當是通過福國利民的法案，讓人民安居樂業；絕不是為了政治利益，只替特定族群謀福利，而不顧整體社會的公平與正義。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
情侶鐵軌中間吵架！火車高速駛過　險輾死畫面曝光
妙齡女報案遭「合成裸女圖」　高雄警記一大過調職
麥當勞吃到「生雞塊」！　業者道歉認疏失
「健康胖」是假象　研究揭「無三高」肥胖風險：心臟病機率增37
快訊／泰軍出動F-16空襲！　炸毀2座橋梁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

公教退撫基金恐提早破產　王婉諭轟國民黨：為了選票犧牲世代正義

韓國瑜提議茶敘形式卻不克出席　綠營盼韓出席：總統善意已很清楚

大跳行！鞋商轉軍火商？　凌濤爆「大石國際」成福麥2.0

拒簽公督盟承諾書　國民黨團轟：這種公民團體只配當賴清德側翼

外籍人士交通事故傷亡人數增1倍　移工微電車事故最嚴重、6大原因曝

年改不該走回頭路　賴清德籲朝野再好好討論

賴清德邀韓國瑜國政茶敘　藍委：辦「鴻門茶」不如開國是會議

韓國瑜不出席三院會商　賴清德：知道韓院長有難言之隱

北市議員選戰／大安文山8席藍議員拚連任　僅1新人挑戰洗牌不易

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

公教退撫基金恐提早破產　王婉諭轟國民黨：為了選票犧牲世代正義

韓國瑜提議茶敘形式卻不克出席　綠營盼韓出席：總統善意已很清楚

大跳行！鞋商轉軍火商？　凌濤爆「大石國際」成福麥2.0

拒簽公督盟承諾書　國民黨團轟：這種公民團體只配當賴清德側翼

外籍人士交通事故傷亡人數增1倍　移工微電車事故最嚴重、6大原因曝

年改不該走回頭路　賴清德籲朝野再好好討論

賴清德邀韓國瑜國政茶敘　藍委：辦「鴻門茶」不如開國是會議

韓國瑜不出席三院會商　賴清德：知道韓院長有難言之隱

北市議員選戰／大安文山8席藍議員拚連任　僅1新人挑戰洗牌不易

少時Tiffany螢幕初吻就是男友卞耀漢！　羞認「親到嘴巴腫起來」

質疑華為AI實力　美議員：靠「台灣空殼公司」走私晶片

不畏AI泡沫疑慮！外媒曝「台股明年衝3萬點」　股民樂觀情緒高漲

惡子恐嚇老母幫付2800車錢「不給殺全家」　逼掃地1600小時賠償

竹科夢碎！頂大碩士想等更好「連拒6次台積電屎缺」後悔了

歐盟「無限期凍結」俄羅斯資產！　估達7.7兆擬援烏

麥當勞偷拍少女如廁！她大喊「誰啊」　變態保全3度犯案被逮

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

國3草屯段7車追撞！　竟是聯結車駕駛「酒駕還亂切車道」釀禍　

情侶檔鐵軌中間吵架！火車高速駛過　差1公尺被輾死畫面曝光

【遛蛇變意外】蟒蛇纏頸釀休克斷片！26歲男清醒道歉：做了最壞示範

政治熱門新聞

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

幕後／施政全卡關　傳綠營私下接觸白營「拋一條件」盼重啟互動

快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲

幕後／助理費除罪化爆眾怒！國民黨急拆彈　3解套方向浮現

韓國瑜不出席三院會商　民眾黨：佩服！

韓國瑜婉拒賴清德國政茶敘理由曝光　「要先取得三黨團授權」

藍營基層也炸鍋　助理費爭議法案寫手曝光

墨西哥明年起課高關稅！經貿辦：影響遠低預期

賴清德批「藍白沒得到教訓」　吳子嘉斥：根本不像話

賴清德：年改絕不走回頭路　研議一切可能為一個公平的年金制度努力

「想想2028總統選舉吧」！　周玉蔻逆風籲政院副署執行停砍年金

賴清德邀下周一三院協商「韓國瑜不克出席」　總統府：意外、不解

替代役版「教召系統」元旦上路　首批召集年次曝光

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

更多熱門

相關新聞

賴清德邀韓國瑜國政茶敘　藍委：辦「鴻門茶」不如開國是會議

賴清德邀韓國瑜國政茶敘　藍委：辦「鴻門茶」不如開國是會議

為化解行政、立法僵局，總統賴清德預定下週一上午邀行政院、立法院與考試院院長在總統府國政茶敘。國民黨立委許宇甄質疑，這場所謂的「茶會」究竟是為了溝通，還是只是政治表演？既然只是走過場，還要喝什麼下午茶？在總統府擺出「鴻門茶」，就是假協調之名、行政治清算之實，這套戲碼難道玩不膩？

北市議員選戰／大安文山8席藍議員拚連任　僅1新人挑戰洗牌不易

北市議員選戰／大安文山8席藍議員拚連任　僅1新人挑戰洗牌不易

藍白推「反年改」財源哪來？　綠委：大家心知肚明7000億全民買單

藍白推「反年改」財源哪來？　綠委：大家心知肚明7000億全民買單

藍營控裝修商得標5.9億炸藥案　國防部：公開招標且依美軍標準檢驗

藍營控裝修商得標5.9億炸藥案　國防部：公開招標且依美軍標準檢驗

幕後／助理費除罪化爆眾怒！國民黨急拆彈　3解套方向浮現

幕後／助理費除罪化爆眾怒！國民黨急拆彈　3解套方向浮現

關鍵字：

年金改革公教退休立法院退撫基金國民黨民進黨民眾黨停砍年金

讀者迴響

熱門新聞

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

最忘恩負義的三大星座！

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

手搖飲老闆虐狗被轟　配偶醫二度回應

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面