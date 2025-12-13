切割虐狗加盟主　茶聚門市貼「解約公告」：下周拆招牌

▲茶聚加盟店負責人虐狗事件引發社會關注。（圖／翻攝自Threads）

記者蕭筠／台北報導

茶聚加盟店負責人虐狗事件引發社會關注，總公司昨日出面表示，正式永久終止與該加盟店的合作關係，並將依契約求償毀損品牌商譽的違約金。總部今日再發公告，已安排涉事門店之外觀招牌、品牌識別與相關照片之拆卸作業，待相關行政申請程序完成後，預計下周一進行招牌拆卸。

▲▼茶聚新公告指出下周將拆涉事門店招牌。（圖／翻攝茶聚臉書粉專）

茶聚總部今日發出新公告，表示為避免社會大眾、周邊居民及消費者產生誤解，目前已於該門店現場張貼正式解約與處置說明公告，並安排涉事門店之外觀招牌、品牌識別與相關照片之拆卸作業，但因招牌拆卸涉及道路使用與相關行政申請程序（路權申請）需依規定完成作業流程，預定將於下周一依法進行招牌拆卸。

茶聚強調：「我們不接受、也不容忍任何形式的暴力或違反社會基本價值之行為。本次所有處置，皆係依加盟契約與制度規範執行。後續如有需對外補充說明之事項，將一律由茶聚加盟總部統一公告。」

▲遭虐柯基已獲北市動保處緊急安置。（圖／北市動保處提供）

近日各大社群平台瘋傳一段疑似虐狗影片，影片中的男子似乎不滿家中高齡15歲的柯基犬亂尿尿，竟情緒失控多次揮打，引發社會大眾關注，該名男子隨即被揪出為茶聚北部某加盟店的負責人。事件曝光後北市動保處立即啟動處理流程，並將犬隻緊急安置於寵物旅館，確保安全與健康。