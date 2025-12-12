肉身趴引擎蓋1.5km！為了媽媽抓壞人　超狂女兒「被輾2次」昏迷

記者許權毅／台中報導

台中市一群超狂親友團，為了幫邱婦抓詐團，竟想出誘捕之計，結果女兒柯女還跳上引擎蓋想抓人。柯女於警詢、檢方訊問時還原當下，自己死命抓住引擎蓋縫隙，不斷喊停車，直到沒力才被甩落，遭二度輾壓後，後來就失去意識。

檢警追查，吳姓車手有毒品前科又加入詐騙集團，接收不詳人士指令，擔任車手。期間，該詐團向一名邱婦施詐，導致邱婦轉交130萬餘元（前述400萬）款項。邱婦發現被詐後，7名親友為了討公道，決定以40萬款項誘捕車手。

▲邱婦親友團從太平區一間麥當勞開始追捕吳姓車手，女兒柯女趴在引擎蓋上約1.5公里。（圖／記者許權毅製）



還原邱婦親友團對抗吳姓車手過程，先在太平區中山路麥當勞企圖誘捕，結果遭吳男發現；眾人騎車追趕，在一處火鍋店前再次攔下吳男，邱婦女兒柯女跳上引擎蓋；吳男駕車右轉進祥順路、欣豐橋，不斷想甩掉柯女；車輛轉進環太東路、豐年公園前，柯女遭二度輾壓。

柯女說，吳男轎車整路都在左右甩，一直喊被告停車，但他還是加速甩車，到豐年公園前，他開始停煞、停煞，我沒有力就被甩下去，手原本是抓在引擎蓋最前面的縫隙，我掉下去之後骨盆被輪胎輾過，腹腰部有輪胎的痕跡，我隱約有看到車子倒退，被壓到的地方又重覆被輾過一次，就沒有意識了。

▲邱婦女兒竟趴引擎蓋擋車逮人。（圖／ETtoday資料照）



吳男辯稱，以為是警察要抓人，看到邱婦女兒趴在引擎蓋上，感覺很害怕，才會駕車逃離，也不知道她趴在那邊要怎麼辦，又很多人追我，只好甩動車輛，想讓邱婦女兒離開。

檢方認為，吳男不顧邱婦女兒若遭甩落，極可能遭輾壓死亡，只為自身能脫免圍捕，反覆急速行駛、急煞、逆向、甩動車頭，又於告訴人遭輾壓後，貿然移動車輛，再次輾壓，有殺人不確定故意甚明，依殺人未遂起訴。

另外，吳男涉犯詐欺罪，考量造成被害人130萬餘元損害，未被害人和解，建請求量處2年6月以上刑期。