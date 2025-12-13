賴清德捧場中配麵店　老闆感性喊：台灣是我的家

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德的YouTube 頻道今（13日）釋出一部影片，內容是賴清德赴中配郭明華開的「包公私房麵」捧場。郭明華在向賴清德分享時提到，「中國大陸是父母生我養我的地方；但我在台灣生兒育女、子孫都在台灣，這裡更是我的家」，讓賴清德聽了非常感動。

賴清德表示，前陣子，他到台北市中山區巷弄裡的「開封包公府私房麵」，吃到一碗讓他完全停不下來的「招牌私房麵」，酸甜又爽口的蕃茄湯頭，非常喜歡，好吃到還忍不住問老闆，「以後總統府開會能不能叫外送？」。

不過，賴清德透露，這碗麵打動人的部分，除了味道，還有它承載的人生故事，一碗麵，連結的是兩岸的人生經驗，也是我們共同生活的這片土地。

賴清德說，老闆郭明華來自中國河南，在台灣打拚超過20年，郭明華還跟他分享創業的辛苦，以及拉拔三個孩子長大的過程。郭明華說，「中國大陸是父母生我養我的地方；但我在台灣生兒育女、子孫都在台灣，這裡更是我的家」，讓賴清德聽了非常感動。

賴清德表示，郭老闆的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。政府也會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活。

▼總統賴清德赴中配郭明華開的「開封包公私房麵」捧場。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）