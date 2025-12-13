　
政治

港湖世代交棒！　羅智強力挺陳冠安：專業敢戰的新戰將

▲▼ 羅智強力挺子弟兵陳冠安 。（圖／國民黨南港內湖市議員參選人陳冠安辦公室提供）

▲羅智強力挺子弟兵陳冠安。（圖／國民黨南港內湖市議員參選人陳冠安辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

立法委員羅智強今（13日）為其子弟兵、國民黨南港內湖市議員參選人陳冠安站台，大讚陳冠安是「真正的港湖子弟、南港囝仔」，不僅深耕地方、專業完整，更是新世代中少見兼具政策力與戰鬥力的政治工作者，呼籲港湖鄉親在議員民調初選中全力支持陳冠安。羅智強更當場贈送步鞋，希望陳冠安延續勇腳精神，爭取更多選民認同。

羅智強指出，陳冠安自小成長於南港國宅，從國小、國中到高中皆就讀南港學區，是土生土長的南港人。此次「港湖百萬步」行動首站即從南港、從他成長的地方出發，象徵不忘本、也展現長期扎根地方的決心，「他不是為了選舉才回來，而是一直都在，爭取一個服務家鄉、讓港湖更好的機會。」

羅智強提到，南港人口雖約為內湖的一半，但依人口比例，本應有二至三位南港出身的市議員；然而目前八席議員中，僅有一位是南港出身，近幾屆選舉內湖新人不斷當選，南港卻缺乏世代傳承，正需要像陳冠安這樣有10年幕僚歷練橫跨國會與地方議會，對制度與政策運作相當熟稔的新血接棒。

羅智強也指出，陳冠安個性溫和，但在監督執政黨時從不退讓，過去在四大公投、國會改革及大罷免等重大政治攻防中，皆展現出高度議題戰力，敢言敢戰、立場鮮明。今年四月，陳冠安因推動罷免行動，清晨遭檢調帶走偵訊，最終獲不起訴處分；面對司法壓力，仍持續站在第一線監督執政黨，展現堅定意志與民主信念。

最後，羅智強強調，陳冠安此次啟動「港湖百萬步」，以雙腳走遍港湖59個里，親手將文宣投進鄉親信箱，目前未設置任何大型看板，卻用最踏實的方式與選民溝通，「我真心希望，所有港湖鄉親，都能成為陳冠安最重要、也最有力量的看板」。羅智強呼籲，2026年民調初選，請港湖鄉親唯一支持真正的港湖子弟陳冠安，「港湖安啦，拜託大家。」

羅智強也分享，陳冠安投入民調初選以來，早已因長時間行走基層、勤跑地方而穿壞一雙鞋。今日他特別親手致贈一雙步行鞋，期許陳冠安穿著這雙鞋，延續自己過去行腳台灣、行腳大安的精神，將這雙鞋走到磨破，走出對選民的承諾與對地方的責任。

陳冠安表示，南港過去曾被貼上刻板標籤，但近年已快速轉型為台北最具發展潛力的核心區域，高鐵、北流、LaLaport、南港展覽館、中研院、軟體園區、生技園區等重大建設相繼到位，結合內湖科技園區，港湖未來勢必成為台北發展的重要引擎，「越關鍵的地區，越需要年輕、專業、有政策能力的議員，在議會為地方發聲。」

在政策主張上，陳冠安也說，自己長期關注居住正義、動物保護、交通安全與教育議題，這次提出「港湖百策」，以100項具體政策回應港湖發展需求，期盼讓南港、內湖走向更安全、更宜居、更有未來的城市樣貌。

陳冠安宣示，將在初選前走完59個里，用上百萬步，徒步走入港湖大街小巷，投遞每一戶信箱，親手告訴港湖鄉親自己的理念願景，並且透過這樣的機會，傾聽在地的心聲，更加深入認識在地的狀況，用自己的心意與誠意，爭取每一位港湖鄉親的支持。

港湖羅智強陳冠安2026大選

