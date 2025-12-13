　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／政院不副署財劃法機率高！輿論鋪陳+黨做後盾　力擋不合理修法

▲行政院長卓榮泰出席施政總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德昨邀民進黨立委進行便當會，會後定調，《財劃法》不論是「不副署」或「副署不執行」都由行政部門決斷。考量近來綠營內部、學者等鋪陳「不副署合憲」多時，外界推斷，屆時卓榮泰不副署的機率高，藉以表達對違憲法案的不滿。藉由合憲作為擋下不合理的修法，執政黨能藉此對支持者展現強硬態度，但在把壓力丟到在野黨後，若藍白沒有進一步展開反制作為，現況的僵持局面恐仍舊難解。

朝野針對《財劃法》兩年來攻防不斷，立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，因藍白修正的版本計算公式出包，藍白於今年11月14日再度三讀通過再修正版財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。

再修正版將讓中央政府需舉債超過5638億，已違反《公共債務法》舉債上限15%規定，也會影響中央對地方補助款財源調整及協助能力，造成中央政府各項施政項目無法順利推動等，政院認有窒礙難行之處，且在政院版財劃法一路遭立院藍白聯手封殺，因此政院轉向就再修正版財劃法，向立法院提出覆議案。

而行政院覆議案在12月5日又遭藍白否決，因此再修正版財劃法最晚須於15日公告。行政院長卓榮泰強調，「不經正常議事程序、違反議事倫理的決議，沒有必須執行的壓力」，強硬表態不會執行違法的再修正版財劃法，更不會以此重編明年度總預算。近日許多民進黨立委及法律學者則主張不應讓條文生效，必須透過不副署藉以不公布法律，擋下惡法。

所謂「副署權」，是指依據《憲法》第37條，總統依法公布法律、發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院長及有關部會首長之副署。而根據《憲法增修條文》第3條規定，立法院可對行政院長提出不信任案；另外，依據《憲法增修條文》，總統可在立法院通過對行政院長的不信任案後10天內，經諮詢立法院長後，得宣告解散立法院。

針對「不副署」還是「副署不執行」，近期社會輿論討論不斷，在學者、綠營內外不斷鋪陳「不副署不違法」，且黨團也願做行政部門後盾的狀況下，預料屆時朝「不副署」的做法機率應該高一點。

推敲後續發展，若卓榮泰不副署，賴清德無法公布法案，等於行政權否定立法權的決議；與之相對的，是立法院可以向行政院長提出不信任案，行政院長則可向總統提出解散國會做為反制。但走上「不副署」後，府院等於將壓力丟給在野陣營，後續是否提出閣揆不信任案？能否承擔可能解散國會後的政治亂局？若在野不提倒閣，朝野則勢必繼續僵持不下。

除拋壓力進逼在野陣營之外，民進黨出此招，意在展現態度給支持者看，證明執政黨並非挨打的沙包。面對《財劃法》修法爭議，從行政院長卓榮泰日前表態「違法違憲的法律沒有必須執行的壓力」，掀起輿論熱議，綠營內部也對於「不副署」、「副署不執行」等手段連番辯論，可看出這幾天透過學者、意見領袖的鋪陳，增加行政院「不副署」的正當性；此外，下週的院際協調，預料也是在不副署之前，營造出各種溝通的努力，在輿論上穩住不副署的立場。

▲▼賴清德與民進黨51位立委便當會，鍾佳濱、吳思瑤會後受訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲賴清德與民進黨51位立委便當會。（圖／記者許靖騏攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／金唱片大巨蛋秒殺！主辦宣布加開這區：須三思
屋主開價1100萬！「斡旋850萬」他懊惱了　過來人挺：已過
有3小孩！運將開計程車衝車行縱火　恐怖瞬間曝
LINE公布「5大盜帳號手法」　用戶這動作犯大忌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

政治最新

