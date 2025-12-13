幕後／綠便當會激辯「副署」與否　「新憲政慣例」預計財劃法先行

▲朝野僵局。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

而在野黨推多項爭議法案引發憲政僵局，也讓民進黨內浮現不執行、不副署法案的討論。近期也有多位法界學者表達意見，總統兼任民進黨主席賴清德昨（12日）也與51位黨籍立委便當會。據了解，會中多數立委認為「不副署」方式可行。有綠委示警開此例後，朝野衝突勢必升高。但也有立委反駁，怎麼處理都會升高，不如拿回主動權，由財劃法做先例，閣揆扛起政治責任，避免基層公務員被迫承擔不執行的壓力。歷史上首次「不副署法案」，也就是立委言必稱「新的憲政慣例」，後續必定掀起波瀾。

多數綠委傾向行政院不副署 由閣揆扛政治責任保護公務員

據了解，便當會中約20多人次表達看法，還算踴躍，而黨團總召柯建銘認為「沒有不副署的空間」。另外多數立委則提出「不副署」是可行方向，根據憲法規定，副署並非閣揆憲政義務，「如果是義務的話，當然不能不副署，但既然不是，為了解決僵局，這就是可行手段之一」。對於卓揆日前所謂「副署不執行」，有綠委私下則不以為然，他認為，這只是陷公務員於不義，很多法界學者分析得非常清楚了。

席間，也有綠委示警，此例一開肯定會升高朝野衝突。但也有人反駁，在野黨修財劃法這種根本無法執行的法律，執政黨能走的路就是三條「不副署」、「不執行」、「執行到一半說辦不到」，但每一種最後都是不執行、每一種都是火車對撞「有差嗎？」不如就不副署，由閣揆扛起政治責任，避免基層公務員被迫承擔不執行的壓力，且不副署一樣有制衡機制可避免行政權獨大，「如果在野黨不滿意，就倒閣吧」。

也因此，即便昨日便當會結論，「不副署」、「副署不執行」都是可行選項，但後者更多只是幫卓揆日前說法稍作緩頰，後續傾向行政院「不副署」的機會更大。事實上，行政院「不副署」非首例，時任行政院長郝柏村也曾拒絕副署總統李登輝任命蔣仲苓「一級上將」，但這畢竟是不副署人事令、不副署法案確實是史上首次，也就是立委言必稱「新的憲政慣例」的新論述，後續必定掀起波瀾。

不副署法案將開啟骨牌效應 哪個法案當首例要步步為營

不副署也勢必引起骨牌效應，未來如果朝野繼續對立，開此例後是否「一路不副署」？哪一案要開「不副署」首例？也引起會中立委討論，財劃法可能就是首例，也有立委提到，既然要建立憲政慣例，可能還是要挑民眾切身相關議題，可以獲得更大民意背書，民眾對財劃法無感，之後的「反年改」可能更適合；另有立委認為，都走到這地步也不用再挑了，無法執行就「不副署」，財劃法顯然正當性更高。

有與會資深綠委感嘆，其實仍是僵局，社會大眾特別反感的法案通過怎麼辦，很多連執行都沒辦法，釋憲又碰到憲法法庭癱瘓，且不管哪個方式都會讓朝野對立升高，但任何憲政機關都要考量老百姓福利、社會運作維持，立法院總預算審都不審、連付委都不肯，當然是失職，憲政機關失職了卻拿他沒辦法，他說他票多代表民意，但民意真的如此？比如說反年改，未來還有不當黨產等等，「但如果硬是通過了怎麼辦？能怎麼辦？今天結論就是沒有結論」。

法界支持「不副署」 僵局還須靠倒閣才能解



對於昨日便當會，綠委吳思瑤受訪時指出，行政權必須對暴衝的立法院進行反制，反制目的是為了確保國家運作無礙，財劃法恐怕要第一個處理，年改會是後續，全力力挺行政部門決定，是該反制、不能讓立法權失序，個人蒐集非常多憲法學界意見，很大共識認同「不副署」、「不執行」合憲。

吳思瑤表示，法界支持「不副署」更是大有人在，行政部門不管如何定奪都有法學依據跟社會底氣，個人認為「不副署」是可以善用的方法，這是台灣憲政時刻，行政團隊會在這特殊的憲政時刻站出來捍衛，這是解決憲政僵局的可行方案。

黨團幹事長鍾佳濱則強調，不能違法不執行，也不能去執行違法，或違背忠誠義務。面對藍白粗糙修法的惡果，不論是「保留執行」，還是「不副署不執行」，或是留待憲法法庭審理、或是為惡法踩煞車。「不副署不執行」只是防止危機擴大到無法挽回；終究要藉由倒閣/解散，交付全體國民仲裁，將終局解方留待時機成熟的時刻，屆時憲政僵局才會迎刃而解。