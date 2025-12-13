　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／綠便當會激辯「副署」與否　「新憲政慣例」預計財劃法先行

▲▼廖先翔 立法院三大法案 朝野大戰 國民黨立委破門而入 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朝野僵局。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

而在野黨推多項爭議法案引發憲政僵局，也讓民進黨內浮現不執行、不副署法案的討論。近期也有多位法界學者表達意見，總統兼任民進黨主席賴清德昨（12日）也與51位黨籍立委便當會。據了解，會中多數立委認為「不副署」方式可行。有綠委示警開此例後，朝野衝突勢必升高。但也有立委反駁，怎麼處理都會升高，不如拿回主動權，由財劃法做先例，閣揆扛起政治責任，避免基層公務員被迫承擔不執行的壓力。歷史上首次「不副署法案」，也就是立委言必稱「新的憲政慣例」，後續必定掀起波瀾。

多數綠委傾向行政院不副署　由閣揆扛政治責任保護公務員

據了解，便當會中約20多人次表達看法，還算踴躍，而黨團總召柯建銘認為「沒有不副署的空間」。另外多數立委則提出「不副署」是可行方向，根據憲法規定，副署並非閣揆憲政義務，「如果是義務的話，當然不能不副署，但既然不是，為了解決僵局，這就是可行手段之一」。對於卓揆日前所謂「副署不執行」，有綠委私下則不以為然，他認為，這只是陷公務員於不義，很多法界學者分析得非常清楚了。

席間，也有綠委示警，此例一開肯定會升高朝野衝突。但也有人反駁，在野黨修財劃法這種根本無法執行的法律，執政黨能走的路就是三條「不副署」、「不執行」、「執行到一半說辦不到」，但每一種最後都是不執行、每一種都是火車對撞「有差嗎？」不如就不副署，由閣揆扛起政治責任，避免基層公務員被迫承擔不執行的壓力，且不副署一樣有制衡機制可避免行政權獨大，「如果在野黨不滿意，就倒閣吧」。

也因此，即便昨日便當會結論，「不副署」、「副署不執行」都是可行選項，但後者更多只是幫卓揆日前說法稍作緩頰，後續傾向行政院「不副署」的機會更大。事實上，行政院「不副署」非首例，時任行政院長郝柏村也曾拒絕副署總統李登輝任命蔣仲苓「一級上將」，但這畢竟是不副署人事令、不副署法案確實是史上首次，也就是立委言必稱「新的憲政慣例」的新論述，後續必定掀起波瀾。

不副署法案將開啟骨牌效應　哪個法案當首例要步步為營

不副署也勢必引起骨牌效應，未來如果朝野繼續對立，開此例後是否「一路不副署」？哪一案要開「不副署」首例？也引起會中立委討論，財劃法可能就是首例，也有立委提到，既然要建立憲政慣例，可能還是要挑民眾切身相關議題，可以獲得更大民意背書，民眾對財劃法無感，之後的「反年改」可能更適合；另有立委認為，都走到這地步也不用再挑了，無法執行就「不副署」，財劃法顯然正當性更高。

有與會資深綠委感嘆，其實仍是僵局，社會大眾特別反感的法案通過怎麼辦，很多連執行都沒辦法，釋憲又碰到憲法法庭癱瘓，且不管哪個方式都會讓朝野對立升高，但任何憲政機關都要考量老百姓福利、社會運作維持，立法院總預算審都不審、連付委都不肯，當然是失職，憲政機關失職了卻拿他沒辦法，他說他票多代表民意，但民意真的如此？比如說反年改，未來還有不當黨產等等，「但如果硬是通過了怎麼辦？能怎麼辦？今天結論就是沒有結論」。

法界支持「不副署」　僵局還須靠倒閣才能解

對於昨日便當會，綠委吳思瑤受訪時指出，行政權必須對暴衝的立法院進行反制，反制目的是為了確保國家運作無礙，財劃法恐怕要第一個處理，年改會是後續，全力力挺行政部門決定，是該反制、不能讓立法權失序，個人蒐集非常多憲法學界意見，很大共識認同「不副署」、「不執行」合憲。

吳思瑤表示，法界支持「不副署」更是大有人在，行政部門不管如何定奪都有法學依據跟社會底氣，個人認為「不副署」是可以善用的方法，這是台灣憲政時刻，行政團隊會在這特殊的憲政時刻站出來捍衛，這是解決憲政僵局的可行方案。

黨團幹事長鍾佳濱則強調，不能違法不執行，也不能去執行違法，或違背忠誠義務。面對藍白粗糙修法的惡果，不論是「保留執行」，還是「不副署不執行」，或是留待憲法法庭審理、或是為惡法踩煞車。「不副署不執行」只是防止危機擴大到無法挽回；終究要藉由倒閣/解散，交付全體國民仲裁，將終局解方留待時機成熟的時刻，屆時憲政僵局才會迎刃而解。

財劃法覆議民進黨國民黨副署吳思瑤行政院卓榮泰賴清德鍾佳濱民眾黨

