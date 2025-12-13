韓國瑜不出席三院會商　民眾黨：佩服！賴清德別再玩政治公關手段

▲民眾黨團總召黃國昌 。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

為了解決《財劃法》、年改修法等亂象，總統賴清德將在15日邀立法院、行政院、考試院三院會商，但昨（12日）晚間立法院長韓國瑜突表示不克出席，讓總統府感到不解。對此，民眾黨13日表示，對於韓院長拒絕成為行政權摸頭的對象，表達佩服，賴總統試圖把韓國瑜院長找進府內喝茶，將其當做轉移施政無能焦點的「擋箭牌」，呼籲賴不要再玩弄政治公關手段，請展現出身為國家元首應有的格局，用具體的行動回應民意。

民眾黨指出，今年2月在賴清德總統主持的院際協調中，韓國瑜曾當面請賴清德以民進黨主席身分呼籲停止惡性大罷免，不僅毫無效果，反而變本加厲，換來賴清德以「團結十講」為名帶頭呼籲「清除雜質」。

民眾黨說，賴清德總統至今仍無任何溝通和解之誠意，只想透過形式主義的過場，營造朝野和諧的假象，這種政治操作，不僅毫無意義，更是對在野力量的羞辱。

賴清德總統上任至今，面對執政黨內部毀憲亂政、甚至透過司法手段打壓異己的種種劣跡，始終選擇視而不見，甚至推波助瀾。當朝野對立已達冰點，賴清德不敢面對自己製造的憲政僵局，也不願誠心找在野黨主席進行實質的政治對話與溝通，反而只想躲在總統府內「抱團取暖」。

民眾黨強調，試圖把韓國瑜院長找進府內喝茶，將其當做轉移施政無能焦點的「擋箭牌」。這種逃避現實、只想做表面功夫的行為，證明了賴政府在處理朝野關係上，果真無用至極。

民眾黨嚴正重申，解鈴還須繫鈴人，國家當前的困境源於執政者的傲慢與違法。賴清德總統若真有心為國家長治久安著想，請立刻落實以下三件該做的事，第一，恪遵法律，行政權應停止對於立法監督的惡意抵抗，尊重新國會的民意基礎，停止繼續破壞法治國原則，回歸憲政民主。

第二，公正執法，國家機關必須嚴守中立，執政黨應停止操控檢調司法淪為整肅政敵的東廠打手，讓人民重新信任司法的公正性。第三，溝通在野，真正的朝野對話，最直接有效的方式，就是政黨主席直接公開溝通對談。請賴總統放下身段，走出同溫層，直接與在野黨主席面對面共商國是，解決真正的國家難題。

民眾黨呼籲賴清德總統，不要再玩弄政治公關手段，請展現出身為國家元首應有的格局，用具體的行動回應民意，否則只會讓這場憲政亂局更加難以收拾。