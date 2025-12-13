　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

支持韓國瑜婉拒國政茶敘　國民黨：不是喝杯茶就能一筆勾銷

▲▼立法院長韓國瑜接見年度全國好人好事獲獎代表一行，剛獲得金馬獎終身成就獎的國民阿嬤陳淑芳，今年也是好人好事代表的獲獎人。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德原本規畫下週一（15日）邀請行政院、立法院跟考試院等三院長進行國政茶敘。不過，韓國瑜以立法院是合議制機關，參加會談前需取得各黨團授權，所以幾經考量後決定缺席。國民黨中央對此表示，支持韓國瑜婉拒，並說，賴清德竟試圖透過所謂「國政茶敘」的形式，將嚴重的制度衝突簡化為象徵性互動，彷彿只要坐下來喝杯茶，就能一筆勾銷過去對民主程序的踐踏，「賴總統先心平氣和地喝杯茶吧！」。

國民黨指出，賴清德執政以來，面對具有過半民意基礎之立法權，長期展現出敵視、不尊重且拒絕溝通的態度。當行政權在民主程序中未能取得立法多數支持時，理應回歸制度協商與憲政制衡，然而執政當局卻屢屢選擇情緒化對抗，形同政治博弈「輸了卻不認帳」，令人質疑其對民主規則的基本理解與尊重。

國民黨說，今年以來，賴清德政府縱容並煽動部分民粹團體，發動明顯不符社會主流民意的罷免行動，完全無視立法委員所承載之選民授權與民主正當性。此類濫用罷免制度的政治操作，不僅將嚴肅的憲政工具當作權力報復的手段，更暴露出一種將國家治理視為政治遊戲的心態。罷免行動最終以失敗收場後，執政團隊卻無任何人出面承擔責任，彷彿一場鬧劇結束即可拍拍衣袖離場，這樣的執政表現，難免不被社會視為缺乏政治成熟度的「幼稚執政」。

國民黨表示，更令人遺憾的是，在未對過去一年漠視民意、藐視立法權的作為，做出任何實質反省之前，賴清德總統竟試圖透過所謂「國政茶敘」的形式，將嚴重的制度衝突簡化為象徵性互動，彷彿只要坐下來喝杯茶，就能一筆勾銷過去對民主程序的踐踏，「賴總統先心平氣和地喝杯茶吧！」。
 

12/11 全台詐欺最新數據

