冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

▲冷氣團今晚南下，明入夜到下周一清晨最冷。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

入冬首波冷氣團今天(13日)晚間南下，明天入夜後到下周一清晨為最低溫時刻，局部近山區平地可能出現9度低溫，根據氣象署體感溫度預報，新竹市、苗栗縣、連江縣下周一體感溫度下探6度。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今晚開始冷氣團南下，明天、後天清晨為最低溫時刻，水氣較為減少，將轉乾冷天氣，明天剩中部以北山區有零星降雨，基隆北海岸、東半部也有迎風面降雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

劉沛滕指出，今晚氣溫將逐漸下降，各地低溫約14到16度，局部地區溫度更低；明天白天北台灣高溫約15到18度，中部、花東高溫19到21度，南部高溫則有23到25度，白天因天氣乾冷仍有一定的高溫。

不過劉沛滕表示，明天入夜後到下周一清晨低溫將更低，也是這波冷氣團最低溫的時間點，中部以北、宜蘭約11到14度，還會有局部下探10度左右，北部和宜蘭近山區平地、北海岸等也可能有9度的低溫，入冬首波低溫特報有機會落在明晚，南部和東部低溫則約在15度到17度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一白天溫度回升，劉沛滕說明，各地晴到多雲，中部以北白天高溫可回到20度至22度，南部可到24至25度；下周二天氣穩定，少部分東半部有零星降雨。

下周三、下周四還有一波東北季風，劉沛滕指出，北台灣高溫將降溫1到2度，低溫沒有明顯下降；下周四、下周五水氣變多，基隆北海岸、東半部將出現降雨，下周五東北季風減弱，但仍有些水氣，下周六降雨趨緩。