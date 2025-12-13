　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／柬埔寨點頭！　總理洪瑪內同意「今晚10點停火」

▲▼洪瑪內點頭，同意13日晚間停火。（圖／柬中時報）

▲洪瑪內表示，同意13日晚間停火。（圖／柬中時報）

記者王佩翊／編譯

柬埔寨總理洪瑪內（Hun Manet）13日下午正式宣布，接受馬來西亞首相安華所提出的停火提議，泰柬雙方將於當地時間晚間10時（台灣時間晚間11時）起全面停火，為持續升溫的邊境衝突按下暫停鍵。

根據《柬中時報》報導，洪瑪內在聲明中表示，「柬埔寨方面歡迎並完全接受馬來西亞的停火倡議」，同時也歡迎東協觀察團（ASEAN Observer Team，AOT）對停火情形進行監督。

馬來西亞首相安華稍早透過官方臉書發文透露，他已分別與柬埔寨總理洪瑪內及泰國總理阿努廷進行緊急通話，強烈呼籲雙方展現最大克制，立即停止所有敵對行動，避免局勢進一步升級。

安華同時也就相關局勢與美國總統川普進行討論。他強調，「馬來西亞基於對區域安全的嚴重關切，明確要求泰柬兩國自12月13日晚間10時（台灣時間13日晚間11時）起停止一切敵對行動，禁止再向前線調派武裝力量或進行任何形式的軍事攻擊。」

為確保停火協議的有效執行，馬來西亞提議部署由該國武裝部隊總司令親自率領的東協觀察團（ASEAN Observer Team，AOT）進駐衝突地區進行實地監督。同時，美國政府將提供先進衛星監測技術，透過太空監控系統全天候追蹤雙方軍隊動態，同一時間啟動「地面+太空」的雙重監督機制。

根據安華的說明，東協觀察團將整合地面觀察資料與衛星監測情報，於12月16日召開的東協外長會議中提交完整評估報告。該報告將客觀記錄當前態勢，包括雙方部隊確切位置等關鍵軍事資訊，藉此強化問責機制並重建雙方互信基礎。

安華強調，馬來西亞將持續與東協夥伴及國際社會緊密協調，確保對話、克制與外交手段始終成為化解柬泰緊張局勢的主要途徑。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大陸冷氣團報到！　台14甲線翠峰－大禹嶺段預警性封閉
泰柬今晚停火！馬來西亞、美國放大招
急凍3天！體感「最低探6度」
獨／廖大乙被罵神棍「親自登門對質」　酸民見本尊尷尬了
快訊／柬埔寨點頭！　總理洪瑪內同意「今晚10點停火」
台北飛日本航班　行動電源爆炸！機上畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

突發狂「衝撞玻璃門」倒地亡！他訪普吉島餐廳　生前舉動超毛

泰柬今晚停火！馬來西亞、美國放大招　「地+空」雙重監督

快訊／柬埔寨點頭！　總理洪瑪內同意「今晚10點停火」

搭雲霄飛車喪命！他飛出去「猛撞頭部」　環球影城1裝置被疑出包

日本氣象廳證實「7地區」進入地震高危險期！　規模恐超過7.5

小護士變身酒店紅牌！　櫻花妹轉行前「清純白衣天使照」曝

白宮AI主管：北京識破美國策略　「拒買H200」繼續扶持華為

柬軍36處地雷座標曝光！　泰軍找到柬士兵「機密手札」

「1妻2夫」全家沒人知！她日夜輪班扮嬌妻　2家僅距19公里

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

貢寮水梯田十年保育量能展現 「和禾部落」里山創生獲國際肯定

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

突發狂「衝撞玻璃門」倒地亡！他訪普吉島餐廳　生前舉動超毛

泰柬今晚停火！馬來西亞、美國放大招　「地+空」雙重監督

快訊／柬埔寨點頭！　總理洪瑪內同意「今晚10點停火」

搭雲霄飛車喪命！他飛出去「猛撞頭部」　環球影城1裝置被疑出包

日本氣象廳證實「7地區」進入地震高危險期！　規模恐超過7.5

小護士變身酒店紅牌！　櫻花妹轉行前「清純白衣天使照」曝

白宮AI主管：北京識破美國策略　「拒買H200」繼續扶持華為

柬軍36處地雷座標曝光！　泰軍找到柬士兵「機密手札」

「1妻2夫」全家沒人知！她日夜輪班扮嬌妻　2家僅距19公里

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

雙子座流星雨明下午爆發　氣象署：入夜到周一晨觀賞最佳　

2025路竹番茄節登場　明星、親子樂、農事體驗一次滿足

快訊／大陸冷氣團報到！　台14甲線翠峰－大禹嶺段預警性封閉

台中神棍誆「嘿咻改命」15年性侵5女58次　二審加重判刑16年

強化山域搜救技能　消防署跨機關台中和平聯訓

混血女DJ若熙娘娘昔遭跟蹤！　「控狂粉裝熟蹭車」結局神反轉

玉女歌手結婚16年還是美成這樣！　重返台灣開唱...提出超特殊1要求

胃癌四期唐玲參加「松山之春」聖誕點燈　獲頒「榮譽模範生」

沒有小三介入！老公員旅結束「突然提離婚」　她聽原因：要答應嗎

突發狂「衝撞玻璃門」倒地亡！他訪普吉島餐廳　生前舉動超毛

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

國際熱門新聞

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

謝謝中國！南韓觀光客「飛日本」：飯店便宜

泰軍出動F-16空襲柬埔寨　炸毀補給橋梁

川普政府擬研議「核心五國」　中國、俄羅斯都入列

旅遊禁令滿月「中國旅行社更慘」

美版和平方案曝：烏克蘭2027年加入歐盟

即／川普調停破局　泰總理：將繼續攻擊

美軍罕見突襲　中國「赴伊朗貨輪」遭攔截

Meta擬撤資台灣　事實查核中心恐面臨關門

懷孕4個月上戰場！柬女兵慘死前線

劍指台積電　三星破天荒讓馬斯克「住進」晶圓廠

兒長聊ChatGPT後弒母　OpenAI挨告

更多熱門

相關新聞

柬36處地雷座標曝！士兵機密手札流出

柬36處地雷座標曝！士兵機密手札流出

美國總統川普13日表示，泰國士兵在邊境踩到地雷受傷純屬意外，此番言論隨即引起泰國總理阿努廷嚴正駁斥。如今泰國陸軍第2軍區更公布相關證據指出，泰軍在泰柬邊境衝突後，查獲柬埔寨士兵一本詳細記載地雷部署的筆記本，內容揭露超過36處地雷埋設點座標，並繪有完整布雷區域地圖。

即／川普調停破局　泰總理：將繼續攻擊

即／川普調停破局　泰總理：將繼續攻擊

懷孕4個月上戰場！柬女兵慘死前線

懷孕4個月上戰場！柬女兵慘死前線

泰軍出動F-16空襲柬埔寨　炸毀補給橋梁

泰軍出動F-16空襲柬埔寨　炸毀補給橋梁

川普宣布：泰國與柬埔寨同意停火

川普宣布：泰國與柬埔寨同意停火

關鍵字：

柬埔寨泰國停火東協馬來西亞東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

寺內迷姦禪師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

《食尚》風田老婆「神似長澤雅美」腿超美

最忘恩負義的三大星座！

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

「40年來只休春節」老闆累了　政大人必逛書局年底熄燈

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面