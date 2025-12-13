快訊／柬埔寨點頭！　總理洪瑪內同意「今晚10點停火」

▲洪瑪內表示，同意13日晚間停火。（圖／柬中時報）



記者王佩翊／編譯

柬埔寨總理洪瑪內（Hun Manet）13日下午正式宣布，接受馬來西亞首相安華所提出的停火提議，泰柬雙方將於當地時間晚間10時（台灣時間晚間11時）起全面停火，為持續升溫的邊境衝突按下暫停鍵。

根據《柬中時報》報導，洪瑪內在聲明中表示，「柬埔寨方面歡迎並完全接受馬來西亞的停火倡議」，同時也歡迎東協觀察團（ASEAN Observer Team，AOT）對停火情形進行監督。

馬來西亞首相安華稍早透過官方臉書發文透露，他已分別與柬埔寨總理洪瑪內及泰國總理阿努廷進行緊急通話，強烈呼籲雙方展現最大克制，立即停止所有敵對行動，避免局勢進一步升級。

安華同時也就相關局勢與美國總統川普進行討論。他強調，「馬來西亞基於對區域安全的嚴重關切，明確要求泰柬兩國自12月13日晚間10時（台灣時間13日晚間11時）起停止一切敵對行動，禁止再向前線調派武裝力量或進行任何形式的軍事攻擊。」

為確保停火協議的有效執行，馬來西亞提議部署由該國武裝部隊總司令親自率領的東協觀察團（ASEAN Observer Team，AOT）進駐衝突地區進行實地監督。同時，美國政府將提供先進衛星監測技術，透過太空監控系統全天候追蹤雙方軍隊動態，同一時間啟動「地面+太空」的雙重監督機制。

根據安華的說明，東協觀察團將整合地面觀察資料與衛星監測情報，於12月16日召開的東協外長會議中提交完整評估報告。該報告將客觀記錄當前態勢，包括雙方部隊確切位置等關鍵軍事資訊，藉此強化問責機制並重建雙方互信基礎。

安華強調，馬來西亞將持續與東協夥伴及國際社會緊密協調，確保對話、克制與外交手段始終成為化解柬泰緊張局勢的主要途徑。