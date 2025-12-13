　
國際

泰柬今晚停火！馬來西亞、美國放大招　「地+空」雙重監督

▲▼泰柬協議今晚停火！馬來西亞、美國祭大招　「地+空」雙重監督。（圖／翻攝自安華IG）

▲安華與川普共同通話，促進泰柬停火。（圖／翻攝自安華IG）

記者王佩翊／編譯

柬埔寨總理洪瑪內13日下午回應馬來西亞總理安華提出的停火倡議，願意自當地時間同日晚上10時（台灣時間晚上11時）停火，暫停在泰柬邊境的軍事行動。為了監督雙方是否確實停火，由馬來西亞率領的東協觀察團（AOT）和美國將會共同監督停火執行情況。

根據Khaosod報導，安華提出的停火協議中強調，泰柬雙方須自當地時間13日晚上10時（台灣時間晚上11時）起，全面停止軍事行動、暴力衝突及部隊調動。為確保停火透明度並減少衝突，安華要求由馬來西亞武裝部隊總司令率領的東協觀察團進駐現場監督，並由美國政府以衛星技術進行同步觀測。

馬來西亞總理安華稍早發文透露，他與美國總統川普通電話後，深感泰柬邊境持續緊張局勢的嚴重性，隨即致電泰國總理阿努廷和柬埔寨總理洪瑪內。安華在聲明中表示，「我向兩國領袖表達馬來西亞對此情勢的深度關切，強烈敦促雙方克制，停止一切敵對行為。」

東協觀察團將負責蒐集衛星影像和地面證據，詳細記錄雙方軍事部署位置和衝突狀況。美國政府則會提供先進衛星監測技術，透過太空監控系統全天候追蹤雙方軍隊動態。

馬來西亞與美國將啟動「地面+太空」的雙重監督機制，而這些關鍵資料將在16日東協外長會議中提出，作為釐清責任歸屬、重建互信並維護區域穩定的重要依據。

 
12/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

泰柬衝突停火協議東協監督美國衛星馬來西亞東南亞要聞

