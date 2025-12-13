　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南韓入境卡還不更正　矢板明夫回嗆：那「首爾」就回復「漢城」吧！

▲日本媒體人矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

▲日本媒體人矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

南韓入境卡日前傳出將台灣列為「China（Taiwan）」，引發國內民眾不滿，且經總統賴清德公開喊話後，仍未更正。對此，媒體人矢板明夫昨（12日）開嗆，一個在強權面前經常低頭，卻不尊重我們的國家，還談不上是真正擁有共同價值觀的盟友，建議外交部正式行文告知韓國，在韓國官方系統未修正對台灣的不當標示之前，台灣官方文件將暫時恢復使用「漢城」這一歷史稱呼。

矢板明夫表示，韓國今年2月全面廢止紙本入境卡，改採電子系統，卻在「國家／地區」欄位中，把台灣標示為「China（Taiwan）」，引發台灣社會反彈、賴清德總統還公開喊話，希望韓國尊重台灣人民的意志。

矢板明夫指出，韓國外交部的回應，卻僅重申「推動韓台非官方、實質合作的既有立場」，刻意避開核心問題，沒有說到底改不改，這種回應方式，台灣人其實並不陌生。

矢板明夫說明，這是韓國一貫的政治態度，對中國盡量配合、不能刺激；對台灣能拖就拖。他認為，說穿了，就是計算風險後的取捨，問題在於，這樣的態度，來自一個曾經極度在意「如何被稱呼」的國家，實在諷刺。

矢板明夫點出，2005年，韓國政府因自國首都的中文名稱「漢城」，容易被理解為「漢人的城市」，有損國族尊嚴，甚至可能被納入「中華文化圈附屬」的敘事，於是，韓國正式要求台灣停止使用「漢城」，改稱「首爾」

矢板明夫進一步點出，當年是陳水扁總統執政下的台灣，雖然和韓國沒有外交關係，但立刻同意配合，迅速完成公文、教科書與媒體用語的全面更名，理由很單純，就是尊重他國自稱，是基本的文明。

矢板明夫直指，20年後，角色對調，台灣要求的只是一個不把自己標示為「中國一部分」的基本尊重，得到的卻是一套不痛不癢的官樣回應，這種落差，才是真正令人心寒的地方。

矢板明夫說，忍氣吞聲，顯然不是辦法，但學中國動輒喊抵制去韓國觀光、封殺韓團來台灣演出等等，既不冷靜，對台灣自身的經濟也未必有利，真正有效的外交，應該是低成本、可逆、而且能精準打到對方痛點的。

因此，矢板明夫建議，台灣外交部或許只要正式行文告知韓方，在韓國官方系統未修正對台灣的不當標示之前，台灣官方文件將暫時恢復使用「漢城」這一歷史稱呼。

矢板明夫強調，沒有謾罵，沒有情緒，只是對等處理，當年韓方為了尊嚴要求改名，台灣尊重了；今天台灣的尊嚴被踩，要求一個回應，合情合理，而且外交不是比誰聲音大，而是看誰立場站得直，他批評，「一個在強權面前經常低頭，卻不尊重我們的國家，還談不上是真正擁有共同價值觀的盟友」。

最後，矢板明夫表示，在這種情況下，重新使用「漢城」，不是情緒，而是實事求是，對一個上千年來一直沒有辦法脫離「給中國當小弟」這個身分的國家，首都叫漢城，只能說是剛好而已。

12/11 全台詐欺最新數據

487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

總統賴清德的YouTube 頻道今（13日）釋出一部影片，內容是賴清德赴中配郭明華開的「包公私房麵」捧場。郭明華在向賴清德分享時提到，「中國大陸是父母生我養我的地方；但我在台灣生兒育女、子孫都在台灣，這裡更是我的家」，讓賴清德聽了非常感動。

年終最強護照榜　台灣升至36名

Meta擬撤資台灣　事實查核中心恐面臨關門

