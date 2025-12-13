馬斯克關注台灣少子化　陳菁徽批民進黨擺爛：人都沒了怎護台？

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔至雲／台北報導

台灣少子化問題連全球首富馬斯克（Elon Musk）都關注！馬斯克12日在X轉發了一則討論台灣出生率創新低的貼文，並評論說「人口數持續加速崩跌」。國民黨立委陳菁徽質疑，當少子化問題大到不可逆，大到引起國際關注之後，請問執政黨的解方為何？還是就睜一隻眼閉一隻眼，繼續擺爛下去，反正到了選舉的時候，再舉起抗中保台的旗子，就可以延續綠色執政。只怕未來，連台灣人都沒有了，要怎麼保護台灣呢？

「連馬斯克都在關注台灣少子化，結果民進黨政府在忙什麼？」陳菁徽表示，11月份出生率再創近期新低，連8000人都不到，只有7946人。距離行政院長卓榮泰先前喊出13萬保衛戰，直接倒退2萬，變成11萬保衛戰，而且看起來 很有可能失守。

陳菁徽指出，如此嚴峻的國安議題，連馬斯克都在關注。在社群平台X上有一篇貼文談到：台灣人口連續23個月下降，新生兒人數幾乎只有死亡人數的一半，台灣的生育率如今可說位居世界最低。馬斯克不只轉發，還評論人口崩跌持續加速（Population collapse continues to accelerate.），再來看看民進黨政府最近忙什麼？忙著解釋為什麼一家修馬桶的公司，可以拿到7億的軍購案？這宛若小吃店快篩劑翻版2.0！只能說台灣百工百業真的臥虎藏龍，只有你想不到，沒有他們做不到的。

陳菁徽提到，賴清德忙著跟執政黨立法委員吃飯，順便指責一輪在野黨，好像直接把大罷免大烙賽的失敗經驗拋諸腦後。反正千錯萬錯，都是在野黨錯，萊爾校長怎麼可能會做錯？馬祖防衛指揮部爆出官兵涉入詐騙洗錢案，結果執政黨委員說「應思考如何保護國軍不受利誘。」這句話不只是廢話，還是自打執政黨的嘴巴，因為在野黨早就提出為國軍加薪的方案，結果執政黨全體委員反對之外，賴總統還說程序上有違憲之餘。

陳菁徽說，可以見得，如今所有國政上的荒腔走板，都是執政黨自己的怠慢失職所導致。每一個問題，在始發之處沒有根除，隨著時間過去就如滾雪球般，越來越大，越來越嚴重。

陳菁徽質疑，當少子化問題大到不可逆，大到引起國際關注之後，請問執政黨的解方為何？明年再喊出某個數字的保衛戰？再成立一個名不符實的少子化辦公室？還是就睜一隻眼閉一隻眼，繼續擺爛下去，反正到了選舉的時候，再舉起抗中保台的旗子，就可以延續綠色執政。只怕未來，連台灣人都沒有了，要怎麼保護台灣呢？



