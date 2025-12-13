日本氣象廳證實「7地區」進入地震高危險期！　規模恐超過7.5

▲日本青森縣東方外海稍早又發生有感地震。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

日本青森縣東方外海8日發生規模7.5地震，直到13日周遭地區仍持續出現明顯搖晃，地震活動不斷。日本氣象廳認為，千島海溝及日本海溝沿線發生巨大地震的風險驟增，因此正式啟動「北海道、三陸外海後續地震注意情報」警戒機制，並提醒民眾應隨時保持注意。

根據《日本放送協會》報導，8日青森縣發生規模7.5的強震後，觀測到最大震度6，北海道至東北廣域也發布海嘯警報、注意報，岩手縣久慈港更觀測到70公分的海嘯。

不僅如此，青森縣東方外海12日中午前再度發生規模6.9強震，東北及北海道大範圍出現震度4搖晃，海嘯注意報一度覆蓋北海道至宮城縣沿岸，北海道襟裳町與青森八戶港皆測得20公分海嘯。

自規模7.5地震後，周遭區域地震頻率明顯攀升，從8日主震發生至13日上午11時止，已累計發生35次震度在1以上的有感地震，顯示該區域地殼活動異常活躍。

受此影響，日本氣象廳認為千島海溝及日本海溝沿線未來發生巨大地震的風險大幅增加，甚至規模比7.5還大，因此正式啟動「北海道、三陸外海後續地震注意情報」。該資訊涵蓋北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉等7縣市共182個行政區域，提醒民眾大規模地震發生機率已超越平時水準。

氣象廳強調，雖然發布注意資訊並非意味巨大地震必然來襲，但民眾應保持高度警覺。考量冬季避難條件嚴峻，積雪與路面結冰將延長疏散時間，當局呼籲提前備妥緊急避難包，重新檢視避難路線規劃。

防災準備方面，專家建議確認避難場所位置、固定室內家具、備足食物飲水及簡易廁所等生活必需品。