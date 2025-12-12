「別再增加民進黨仇恨值」！停砍年金今三讀　周玉蔻：政院應副署

▲媒體人周玉蔻。（資料照／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

在野陣營推動停砍公教所得替代率案，今（12日）在立法院三讀通過，對此，媒體人周玉蔻喊話，她支持行政院應該副署、總統公布後執行，因為這題已不是純財政問題，而是攸關台灣政權興衰的重大關鍵，不要再增加藍白淺綠陣營對民進黨的仇恨感了，穩住政權很重要。

周玉蔻表示，今天立法院三讀通過了停止年改案，這是她第一次對這件事發言。她透露，自己權衡藍白在國會利用多數，對國家造成國安、國防，甚至很可能發生主權的傷害。

周玉蔻認為，這個停止年改案，行政院應該副署、總統公布後執行，不過，總統公布時，可以註記前總統蔡英文任內推動年金改革動機與目的純正、負責。

周玉蔻進一步說明，她支持執行的理由，是因為這題已不是純財政問題，而是攸關台灣政權興衰的重大關鍵，不要再增加藍白淺綠陣營對民進黨的仇恨感了，穩住政權很重要。

此外，周玉蔻強調，不要再罵領公教年金的人了，大家要想想2028年總統、立委選舉，當前政情險峻、執政當局困境纏身，多害相權取其輕。

至於總統今日與51名綠委便當會一事，周玉蔻則表示，無論結果如何，卓榮泰這個閣揆的位子都坐不下去了，不是刻意要找卓院長麻煩，但情勢發展到總統臨時約黨團立委便當會處理爭議，代表這位閣揆已經不適任了。

周玉蔻指出，是天不時地不利人不和，大環境造成的，並非卓榮泰不優秀，但現在需要換一位召喚的起民意、媒體會追著跑、壓得住藍白立委，反共立場鮮明的中華民國派、穩得住兩岸現狀的人接下這個位子。