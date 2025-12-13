飼主遛狗不清便便　基隆環保局：違者最高罰6千

▲遛狗不留便！基隆環保局呼籲飼主清理寵物排泄物，違者最高罰6,000元。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

為維護市容整潔與良好生活環境，基隆市環保局呼籲飼主發揮公德心，「愛牠，就別讓牠隨『便』！」近來仍有少數飼主遛狗時，放任犬隻於人行道或綠地隨地便溺，卻未即時清理便離開，導致公共空間髒亂與異味，不僅影響市容觀感，也損害公共衛生與他人權益。環保局提醒，依《廢棄物清理法》規定，未清理犬隻便溺物者，最高可處6,000元罰鍰，盼市民共同守護乾淨、友善的城市環境。

隨著基隆市寵物飼養人口逐年增加，許多飼主視毛孩如家人，固定外出散步、共享美好時光，但仍有部分飼主忽視公共禮儀，於愛犬便溺後未清理即離去。此類行為不僅缺乏公德心，也造成環境污染與民眾不便，引發反感。

環保局長馬仲豪表示，做個有愛心、有公德心的好飼主，出門遛狗一定要「『袋』好你的責任」。飼主應隨身攜帶夾子、塑膠袋或報紙等清理工具，隨手清除狗便，共同維護公共空間整潔。環境整潔不只是個人自律，更需要社區居民相互提醒、彼此關照，以友善態度培養良好生活習慣，讓遛狗成為展現城市文明的日常風景。

環保局也提醒，依據《廢棄物清理法》規定，家畜於道路或公共場所便溺，其所有人或管理人有清除便溺物之義務，若未依規定清理，將處以新台幣3,600元以上、6,000元以下罰鍰。

環保局再次呼籲遛狗民眾落實「遛狗不留便、隨手清狗便」，讓街道更乾淨、基隆更有愛。乾淨的城市需要你我共同維護，不論是親手清理、善意提醒，或熱心檢舉，每一個小小行動，都是守護基隆美麗環境的重要一步。