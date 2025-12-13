幕後／助理費除罪化爆眾怒！國民黨急拆彈　3解套方向浮現

▲立法院助理工會抗議陳玉珍。（圖／記者陳煥丞攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出的「助理費除罪化」修法，引發跨黨派國會助理不滿，近300名助理連署要求撤回提案。陳玉珍雖與助理工會協商，並達成三點共識，但顯然風暴仍未止息 。不過，事件演變至今，國民黨內部也逐漸出現不同聲音，據了解，後續可能會有三種解套方式，藍委正試圖盡速結束此一戰場。

據了解，「助理費除罪化」相關修法構想，早在10月初國民黨召開「立法實務研討會」時便已開始醞釀，當天即有黨內高層私下拜託部分委員協助連署。不過，當時連署的修法內容尚未完整，甚至連提案人都還是空白，最終僅有少數委員簽名支持。直至11月27日，國民黨秘書長李乾龍在與藍委餐敘時，再度拜託黨籍立委協助連署，整個修法內容才逐漸成形。

直到本月5日，由陳玉珍提出的「助理費除罪化」法案，才正式付委審查；但其實，此次修法的主導者並非陳玉珍，而是黨團總召傅崐萁。也正是在當天，傅崐萁於議場前受訪時公開表示，「助理費的修正案是一個進步的法案，中華民國的立法早就應該趕上世界潮流，而不是再被扭曲的訊息、網軍、綠嘴不斷攻擊」，並強調「我們其實是在保護這些助理，讓他們的薪水絕對不打折」。這番表態，也讓原本屬於個別委員的提案，迅速被外界解讀為黨團背書、勢在必行的修法方向，使爭議全面升溫，並正式引爆國會內外的激烈反彈。

▲國民黨總召傅崐萁5日在議場前指出，助理費修法是進步法案。（圖／記者崔至雲攝）



從5日各界反對聲浪浮現至今，有關藍委自肥的議題已延燒超過一週，而且未見冷卻。面對助理團體高度動員、輿論持續升溫，黨團書記長羅智強多次受訪時，僅重申「持續聽取社會各界意見」，並未進一步說明黨團後續具體處理方向。而一位不具名的藍委則是略顯無奈的說，這仗很難打下去了。

據了解，國民黨內部目前正評估三種可能的解套方向。其一，由於部分藍委對此修法並不認同，甚至有黨團幹部想結束戰場，主張由陳玉珍主動撤案，以避免爭議持續擴大。不過，也有黨內人士認為，相關修法已歷經一週攻防，若此時突然撤案，恐被外界解讀為自打臉，也對先前特別來拜託修法的地方議長難以交代，因此傾向支持陳玉珍與助理工會達成的共識，後續以「修正動議」方式，整合助理工會提出的修法版本，試圖為爭議降溫。

此外，也有部分藍委評估另行提出黨籍版本修法，內容將著重於保障助理權益，包括明定國會助理人數、調整專業加給制度，以利實質提升薪資與勞動保障。支持此方向的藍委認為，國民黨若能主動提出版本，不僅可回應助理團體訴求，也能在修法戰場上與民進黨立委許智傑版本形成制衡，避免在議題上陷入被動，持續承受單方面的輿論壓力。

隨著爭議持續發酵，黨團內部對於相關修法的處理方式，仍處於討論與評估階段。究竟是延續現有提案進行修正，或另行提出版本回應助理團體訴求，抑或採取其他處理方式，黨內尚未形成明確共識。



