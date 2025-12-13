藍營基層也炸鍋！助理費法案寫手曝光　他自封「小館長」

圖文／鏡週刊

藍營立委陳玉珍提助理費除罪化修法惹議，引發國會助理工會抗議，呼籲國民黨撤案，保障公費助理的工作權，而本刊也接獲投訴，指引發爭議的《立法院組織法》《地方民代費用支給補助條例》提案，是出自國民黨總召傅崐萁辦公室的助理許博程之手。

本刊調查，許博程曾經當過警察，還在台北市警局公關室服務過，他任職內湖分局時，因替友人製作婚禮影片，拍出興趣，後續執導、拍攝警界第一部微電影，也因熟悉影像製作、網路生態，被前台北市警察局長陳嘉昌看中，「挖角」他至市警局經營臉書粉絲專頁，還被封為「警界微電影始祖」。

▲許博程為台北市警察局執導、拍攝微電影，被封為「警界微電影始祖」。（翻攝畫面）

許博程獲得長官器重，理應前途光明、升官加薪，但2019年4月間，他遭松山分局員警盤查，被搜出0.01公克的毒品安非他命，他坦承持有、吸食，最後被記2大過免職，還被依違反《毒品危害防制條例》移送法辦。台北地檢署調查之後，給予他緩起訴2年的處分。

知情人士B先生表示，許博程離開警界之後，憑藉自己的公關能力，轉換跑道從政，2021年開始，他先成為前立委游毓蘭的助理，後續又擔任立委張智倫的助理。他上過政論節目，自稱與網紅館長撞臉，自封「小館長」。今年初，時任傅崐萁辦公室主任的游毓蘭，將許帶進傅辦，不久後，游因生涯規劃離開，許也開始經手法案，並對外宣稱「接棒游毓蘭」，在立法院相當活躍。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

傅崐萁辦公室回應 修法內容是立法院法制局版本，非本辦人員撰寫。 許博程助理無論在游毓蘭辦公室或現在本辦公室，都工作認真表現良好。



