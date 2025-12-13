　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／撞霧台2號橋拋飛溪谷！女騎士救上來了　已無呼吸心跳

▲▼屏東縣三地門鄉大橋婦人噴飛落河床。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲婦人騎機車撞屏東縣霧台2號橋橋墩，噴飛落溪谷。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、郭玗潔／屏東報導

一名婦人騎乘機車今(13)日下行經屏東縣霧台2號橋時，疑撞到橋墩後，噴飛掉落約30米深的溪谷，機車則倒在路中，零件散落一地。屏東縣政府消防局獲報，搜救多時後終於將婦人吊掛至橋面，但婦人傷勢嚴重已無呼吸心跳，緊急送醫搶救中。

據了解，傷者是84歲的陳姓女騎士，家住高雄市左營區，不知道什麼原因，騎車上山時撞上霧台2號橋，掉下深30米的溪谷，至於肇事原因有待警方進一步調查釐清。

▲▼屏東縣三地門鄉大橋婦人噴飛落河床。（圖／記者陳崑福翻攝）

