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柯文哲在北市府面試不分區　怒嗆議員：我還是全台灣最公私分明

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▲▼柯文哲市政總質詢 副市長黃珊珊 議員汪志冰 台北市法制局長袁秀慧 台北市體育局長李再立。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員汪志冰在7日在總質詢質疑，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲在市府面試不分區立委人選，根本是黨政不分。對此，柯文哲強調，他特別選中午休息吃便當的時間，「我還是全台灣最公私分明」。

對於柯文哲辯稱他用的是休息時間，汪志冰批評，你用的是台北市政府，這樣就可以分得很清楚嗎？北市府市黨部嗎？柯文哲強調，「我其他的案子都有出去」，下午還有議會質詢，還怕有這個問題，就用非上班時間。

汪志冰問柯文哲，「法律是不是你最低標準？」柯文哲竟回稱，以後都用同樣標準彼此檢視。讓汪志冰氣的痛批，「不是把標準拉得很高？講這什麼話？」柯文哲說，「我是用吃便當的時間」，在追問下嗆說「你如果這樣講，那以後大家彼此用同樣的標準，好，可以，那就這樣」。

▲▼柯文哲市政總質詢 副市長黃珊珊 議員汪志冰 台北市法制局長袁秀慧 台北市體育局長李再立。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲市政總質詢，副市長黃珊珊答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

汪志冰也詢問法律出身的副市長黃珊珊，如此是否黨紀不分。黃珊珊認為，如果沒有在市府執行黨務，不是政黨不分，不過她自己沒有在現場，不知道狀況，但是如果休息時間吃便當的對象是誰，「不一定是黨務」，像她自己也有很多政黨朋友拜訪，「我同黨的同事也會拜訪我，那算不算黨務？」汪志冰聞言酸說，「我真的大開眼界，真的換了位子可以換了腦袋。」

柯文哲最後回嗆，「我還是全台灣最公私分明，我絕對比你們國民黨分的清楚，這我敢講」。

▲▼柯文哲市政總質詢 副市長黃珊珊 議員汪志冰 台北市法制局長袁秀慧 台北市體育局長李再立。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市議員汪志冰。（圖／記者屠惠剛攝）

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