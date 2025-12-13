賴士葆稱「不停砍年金也會破產」　網酸：不能執政就乾脆弄爛

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

銓敘部近日示警「停砍年金」案，將造成月退所得給付支出增加，公教退撫基金會提早3至4年用罄（破產）。不過，國民黨立委賴士葆則反嗆，「不停砍它也是破產啊，只不過晚4年破產」。此話讓網友們不禁狂酸，「國民黨知道一輩子不可能執政了，乾脆弄爛」、「國民黨沒有想要重返執政」等語。

公教年金改革自107年7月1日上路，在所得替代率計算上，採年資滿15年者，所得替代率為45％，並分10年調降至30％；年資滿35年者，所得替代率為75%，並分10年降到60%。

然而年改迄今才上路7年，立法院昨日三讀通過國民黨團提的「停砍年金」案，宣告公教人員所得替代率將停止調降，並回溯至112年水準，換言之，若以年資滿35年為例，所得替代率就會停在69%，不會降到60%。

針對該修法，銓敘部示警，此舉將造成政府對退撫基金挹注款撥補減少，月退所得給付支出增加，預估造成公教退撫基金會分別提早3、4年，在民國134、131年用罄，目前已退者和現職者都將提早面臨如何繼續給付的嚴重影響。

不過，賴士葆昨日受訪時表示，「不停砍它也是破產啊，只不過晚4年破產，所以這裡面來講的話，這個雇主是政府，政府要負最大責任」。此話讓網友們不禁狂酸，「一種反正不關我的事的概念」、「所以讓它早點破產？」、「國民黨知道一輩子不可能執政了，乾脆弄爛」、「國民黨沒有想要重返執政」等語。