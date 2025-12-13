　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴士葆稱「不停砍年金也會破產」　網酸：不能執政就乾脆弄爛

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

銓敘部近日示警「停砍年金」案，將造成月退所得給付支出增加，公教退撫基金會提早3至4年用罄（破產）。不過，國民黨立委賴士葆則反嗆，「不停砍它也是破產啊，只不過晚4年破產」。此話讓網友們不禁狂酸，「國民黨知道一輩子不可能執政了，乾脆弄爛」、「國民黨沒有想要重返執政」等語。

公教年金改革自107年7月1日上路，在所得替代率計算上，採年資滿15年者，所得替代率為45％，並分10年調降至30％；年資滿35年者，所得替代率為75%，並分10年降到60%。

然而年改迄今才上路7年，立法院昨日三讀通過國民黨團提的「停砍年金」案，宣告公教人員所得替代率將停止調降，並回溯至112年水準，換言之，若以年資滿35年為例，所得替代率就會停在69%，不會降到60%。

針對該修法，銓敘部示警，此舉將造成政府對退撫基金挹注款撥補減少，月退所得給付支出增加，預估造成公教退撫基金會分別提早3、4年，在民國134、131年用罄，目前已退者和現職者都將提早面臨如何繼續給付的嚴重影響。

不過，賴士葆昨日受訪時表示，「不停砍它也是破產啊，只不過晚4年破產，所以這裡面來講的話，這個雇主是政府，政府要負最大責任」。此話讓網友們不禁狂酸，「一種反正不關我的事的概念」、「所以讓它早點破產？」、「國民黨知道一輩子不可能執政了，乾脆弄爛」、「國民黨沒有想要重返執政」等語。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北飛日本航班　行動電源爆炸！機上畫面曝
日本氣象廳證實「7地區」進入地震高危險期！　規模恐超過7.5
廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出內褲」！網吵翻
台鐵副站長車禍昏迷！甜美笑容留印象　鏟子超人集氣求行車紀錄器
王彩樺、游安順互撕驚動鄰居！　劇組急私訊：拜託刪掉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨控「鞋商接2億軍火生意」　國防部打臉：3月驗收合格提前交貨

支持韓國瑜婉拒國政茶敘　國民黨：不是喝杯茶就能一筆勾銷

港湖世代交棒！　羅智強力挺陳冠安：專業敢戰的新戰將

賴士葆稱「不停砍年金也會破產」　網酸：不能執政就乾脆弄爛

南韓入境卡還不更正　矢板明夫回嗆：那「首爾」就回復「漢城」吧！

幕後／綠便當會激辯「副署」與否　「新憲政慣例」預計財劃法先行

賴清德捧場中配麵店　老闆感性喊：台灣是我的家

馬斯克關注台灣少子化　陳菁徽批民進黨擺爛：人都沒了怎護台？

賴清德定調不副署不執行　李彥秀示警：財劃法是第一張骨牌

分析／政院不副署財劃法機率高！輿論鋪陳+黨做後盾　力擋不合理修法

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

貢寮水梯田十年保育量能展現 「和禾部落」里山創生獲國際肯定

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

國民黨控「鞋商接2億軍火生意」　國防部打臉：3月驗收合格提前交貨

支持韓國瑜婉拒國政茶敘　國民黨：不是喝杯茶就能一筆勾銷

港湖世代交棒！　羅智強力挺陳冠安：專業敢戰的新戰將

賴士葆稱「不停砍年金也會破產」　網酸：不能執政就乾脆弄爛

南韓入境卡還不更正　矢板明夫回嗆：那「首爾」就回復「漢城」吧！

幕後／綠便當會激辯「副署」與否　「新憲政慣例」預計財劃法先行

賴清德捧場中配麵店　老闆感性喊：台灣是我的家

馬斯克關注台灣少子化　陳菁徽批民進黨擺爛：人都沒了怎護台？

賴清德定調不副署不執行　李彥秀示警：財劃法是第一張骨牌

分析／政院不副署財劃法機率高！輿論鋪陳+黨做後盾　力擋不合理修法

失智柯基犬「秋刀魚」遭虐　昨晚飼主到案說明：一時情緒失控

超狂！單場獨轟「72分」　邱群琋改寫UBA單場得分新高

搭機遇乘客「行動電源爆炸」機艙失火冒煙！她嚇傻：離死亡好近

肯定托育夥伴專業付出　台南市表揚202位托育人員打造安心育兒環境

10位萌系吉祥物齊聚台南　黃偉哲陪孩子同樂「萌市力」爆棚

太保兒童公園升級　市長鄭淑分盼打造安全多元遊戲環境

像回家一樣！　辛特力：不可能錯過重返富邦勇士機會

早餐妹煮奶茶「碰1聲」機車被撞倒　竟是白色賓士肇事還落跑

台大校長陳文章成功續任　校務會議拿下74%同意票

高雄「製鞋工廠」開放參觀！近看老師傅手工打版、一針一線縫製

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

政治熱門新聞

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

幕後／施政全卡關　傳綠營私下接觸白營「拋一條件」盼重啟互動

快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲

幕後／助理費除罪化爆眾怒！國民黨急拆彈　3解套方向浮現

韓國瑜不出席三院會商　民眾黨：佩服！

南韓入境卡還不更正　矢板明夫回嗆：那「首爾」就回復「漢城」吧！

韓國瑜婉拒賴清德國政茶敘理由曝光　「要先取得三黨團授權」

賴清德捧場中配麵店　老闆感性喊：台灣是我的家

藍營基層也炸鍋　助理費爭議法案寫手曝光

賴清德批「藍白沒得到教訓」　吳子嘉斥：根本不像話

墨西哥明年起課高關稅！經貿辦：影響遠低預期

賴清德：年改絕不走回頭路　研議一切可能為一個公平的年金制度努力

「想想2028總統選舉吧」！　周玉蔻逆風籲政院副署執行停砍年金

反年改三讀　綠委坦言對不起現役公教：不敢確定你們退休還有無年金

更多熱門

相關新聞

馬斯克關注台灣少子化　陳菁徽批民進黨擺爛：人都沒了怎護台？

馬斯克關注台灣少子化　陳菁徽批民進黨擺爛：人都沒了怎護台？

台灣少子化問題連全球首富馬斯克（Elon Musk）都關注！馬斯克12日在社群平台X轉發了一則討論台灣出生率創新低的貼文，並評論說「人口數持續加速崩跌」。國民黨立委陳菁徽質疑，當少子化問題大到不可逆，大到引起國際關注之後，請問執政黨的解方為何？還是就睜一隻眼閉一隻眼，繼續擺爛下去？反正到了選舉的時候，再舉起抗中保台的旗子，就可以延續綠色執政，只怕未來，連台灣人都沒有了，要怎麼保護台灣呢？

邀賴清德進行「新團結十講」茶敘　羅智強：保證講得盡興

邀賴清德進行「新團結十講」茶敘　羅智強：保證講得盡興

傳綠白私下接觸拋「換掉柯建銘」換合作　吳思瑤愣：從未聽聞

傳綠白私下接觸拋「換掉柯建銘」換合作　吳思瑤愣：從未聽聞

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

公教退撫基金恐提早破產　王婉諭轟國民黨：為了選票犧牲世代正義

公教退撫基金恐提早破產　王婉諭轟國民黨：為了選票犧牲世代正義

關鍵字：

賴士葆年金停砍年金銓敘部國民黨反年改

讀者迴響

熱門新聞

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

寺內迷姦禪師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

《食尚》風田老婆「神似長澤雅美」腿超美

最忘恩負義的三大星座！

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

「40年來只休春節」老闆累了　政大人必逛書局年底熄燈

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面