台南小英競總批韓國瑜夫婦貶母語　林宜瑾：要消滅母語嗎？

▲台南小英競選總部發言人李退之，立委參選人林宜瑾，抨擊韓國瑜夫婦長期生活在北京話生活圈，才會貶低母語的重要。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

對於韓國瑜夫婦「母語在家學」，台南小英競選總部發言人李退之，11月7日偕立委參選人林宜瑾，抨擊韓國瑜夫婦長期生活在北京話生活圈，才會貶低母語的重要性，並呼籲所有媽媽站出來，抵制這種歧視言論。

立委參選人林宜瑾表示，許多台灣人都經過小時候講台語被罰，歌仔戲和布袋戲被禁的年代，只有在威權統治的年代，才會嚴格限制人民必須學習什麼語言。

林宜瑾認為，語言乘載一個族群的文化與記憶，失去母語的族群就如同失去了自己的歷史，所以蔡英文執政後，將客語、台語、原住民語列為國家語言，今年更成立公視台語台，復甦民眾講母語的能力與權益。

李退之發言人表示，台灣這次的總統大選，國民黨居然出現與台灣多元社會脱軌的參選人，也因為副手難產，「韓佳配」的可能性也大增。然而，因為這一對夫婦長期生活在北京話生活圈，所以覺得學習在地母語沒有價值，所以韓國瑜自稱庶民，其實根本不庶民；自稱接地氣，其實只是竹籬笆內的地氣。

李退之強調目前是全球在地化的時代，台灣有許多母語是越南語、印尼語的年輕朋友，因為懂得與南向國家溝通，反而成為台灣目前最有價值的文化資產。

李退之也分享自己的父親是外省人，年老後因為不懂台語，跟家族互動出現緊張。李退之希望這樣的文化藩籬，不要再出現台灣社會，總統參選人應該要珍視本土文化，發揮多元語言的競爭力。

因此，林宜瑾呼籲台灣的所有媽媽站出來，抵制韓國瑜夫婦的歧視言論。林宜瑾也質疑，韓國瑜貶低母語的重要性，故意塑造外語和母語的對立，是不是替他的維多利亞學校擴張市場？

林宜瑾更反問與韓國瑜站在一起的國民黨立委參選人林燕祝，是不是也支持這種消滅母語的說法？林燕祝是否主張學校不能教母語，必須要公開跟台南的選民說清楚！