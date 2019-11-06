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遭酸「昔被做掉今做進來」　賴清德：對柯文哲快人快語不介意

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▲賴清德替吳思瑤站台。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲賴清德替吳思瑤站台。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

過去曾評前行政院長賴清德被做掉的台北市長柯文哲，6日被問到可能有「蔡賴配」時再度開酸，「他就被『做』進來」、「有時候是做出去有時候是做進來」。對此，賴清德受訪時回應，對柯文哲快人快語的評論不會介意。

民進黨最快在14日就會公布總統蔡英文的副手人選，目前傳聞以前行政院長賴清德的機率最高。儘管兩人過去因總統初選導致失和，賴清德更一度神隱消失在螢光幕前，最後經過總統府祕書長陳菊多次勸進，賴終於點頭同意。蔡賴兩人的合作，也被解讀有凝聚綠營、帶動立委選舉氣勢的效果。

過去曾說賴清德初選被做掉，現在蔡賴配卻將成形？柯文哲酸說，「他就被做進來」、「有時候是『做出去』有時候是做進來」，隨後要記者不要追問，笑說自己想了好久才想出這個。

對於柯文哲說法，賴清德6日晚間替立委吳思瑤站台時回應，「其實我們很清楚，柯市長快人快語，其實我對他的評論，向來都不介意。」至於韓國瑜傳出失業還買7200萬豪宅一事，賴清德也強調自己不清楚不評論。

針對外傳蔡賴配最快下星期四宣布，賴清德說，總統搭配的問題，自己多次公開說明這屬於總統權力，沒有額外補充，「民進黨向來有個傳統，就是尊重總統候選人這份權力，不會評論。」

今晚是第二度替吳思瑤站台，賴清德表示，要懇請父老鄉親，一定要鼎力支持吳思瑤，讓她高票當選連任，因為她是個獲國會評鑑的優秀立委，在立法院質詢也成功讓行政院推出雙語國家、地方創生，還有國家設計院等重大政策。

另外，談及答應當立委參選人賴品妤競選主委，賴清德說，有幾個考量。第一是賴品妤是太陽花學運要角，對國家、社會有相當的使命感，這樣的年輕人應該要提拔她、栽培她、支持她。第二是她選的選區剛好是自己出生地，很高興有機會邀請鄉親支持賴品妤。第三點是過去在立法院跟其父親賴勁麟共同合作問政，提出許多法案、建設，今天賴品妤要出來選，很高興能夠支持她。

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