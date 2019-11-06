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挖角時力強棒　蔡壁如：建議提名黃國昌民眾黨不分區第一名

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▲▼黃國昌“消失的走私貨品、華航高層說謊包庇”記者會 關務署副署長彭英偉。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲成立台灣民眾黨後，目標積極朝立法院發展，重點也放在不分區立委部分。而近來柯文哲與時代力量立委黃國昌「眉來眼去」，儘管雙方迄今沒有同台，但仍掀起外界的討論。台灣民眾黨發起人蔡壁如6日接受《蘋果新聞網》專訪時表態，「我的想法，我一定會建議提名委員會邀請黃國昌，就不分區給他第一名」。

台灣民眾黨發起人蔡壁如6日上《蘋果新聞網》的直播節目《蘋果劈大選》中表示，她個人是非常喜歡黃國昌委員，最近時代力量也在提居住正義，剛好今年是無殼蝸牛運動30周年，今年北市從6月起開始準備居住正義2.0的資料，8時有一系列記者會跟展覽。

蔡壁如說，市府也有提出北市版的居住正義，如單一且自住稅率在年底降到0.6，還有租金補貼、實價登錄部分，都有再推。目前大概就是建商的銷售空屋，目前地方自治法是3年，可能會改到1年，等於屯房稅改成1年。時代力大概只有黃國昌一直提這部分，基本上他提出的意見是蠻一致的。

蔡壁如表示，昨天晚上跟市長開完會後10點多，有走去看夜宿，也是關心年輕人對於居住正義的看法，基本上台灣民眾黨的居住正義政策跟黃國昌委員的政見蠻一致。

「黃國昌老師一直來邀說想跟市長談居住正義」，蔡壁如爆料，黃國昌有正式邀約，這禮拜五是不是可以一起到現場打氣？原先想說禮拜五去送消夜，但昨天晚上先跟市長去看過，他們也一直邀約談這事情。

蔡壁如表示，這1、2天的新聞也在講說小黨要合作，時力也在邀民眾黨合作，這半年來他們出走、內鬨，以我們剛成立的黨，要跟他們黨對黨談合作我覺得蠻難的，「黃國昌我是蠻欣賞他的，應該邀請他來加入民眾黨不分區」。

「這是我個人想法，據說時力把他放在不分區4到6名，有點危險」，蔡壁如表示，黃國昌在國會有他一定的戰力，而且在居住正義這一塊其實是可以跟民眾黨合作搭配。蔡說，我的想法，一定會建議提名委員會邀請黃國昌，就不分區給他第一名。
 

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