林飛帆酸韓國瑜「口號多」：敬佩他有創意！但沒一個兌現





▲韓國瑜參拜新竹城隍廟。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨副秘書長林飛帆6日陪同立委參選人賴品妤在汐止火車站掃街拜票。林飛帆受訪時批評身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜「口號多」，「我滿敬佩他這麼多口號，滿有創意的，但哪一個兌現過？」

過去都曾參與318太陽花運動的民進黨副秘書長林飛帆、台北市議員吳沛憶、台中市議員黃守達，6日上午來到汐止火車站前，陪同民進黨新北市第十二選區汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮立法委員候選人賴品妤掃街拜票，表達民進黨內太陽花世代全力支持，也宣示2020關鍵一戰團結勝選的決心。

提到韓國瑜這次提出「新三民主義」，林飛帆表示，「我實在滿敬佩他這麼多口號，滿有創意的，但翻開來他的口號，哪一個兌現過？從過去的挖石油，後來改口，愛情摩天輪、賽車、阿諾來台灣代言，哪一現實現過？」

林飛帆批評，韓國瑜的口號攤開來，幾乎沒有實現過，信用額度都用完了，選民應該有個判斷，而現在對台灣重要的應該是如何讓新一代優秀候選人進入國會。

提到是否有可能被列入民進黨不分區名單，林飛帆回應，自己多次表達，這件事不在自己的考慮範圍內，至於不分區名單，目前沒有聽到對外的風聲，相信黨內長輩都有默契，現階段的關鍵是提出一個讓社會認可、有多元代表性也有戰力的名單。

針對蔡賴配何時宣布，林飛帆說，蔡賴配不是口號，應該尊重總統提名人的權力，也應該尊重被徵詢的對象，知道外界都關心蔡賴配，大家不需要著急，總統跟被徵詢的對象很快就會對外公布。

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