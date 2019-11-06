陳佩琪怒轟蔡英文「概括承受我的憤怒」　柯文哲：要加強約束

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲夫人陳佩琪5日在臉書表示，2016年政黨輪替後，取得政權的黨在還沒上任前，就迫不急待地開始打人，千方百計地防著柯文哲，「防他會礙到你們的好事，利用府、院、黨、立院、議會及媒體，一連串有計畫地對他抹黑、抹紅、抹黃」；她更意有所指地說，就算不是妳直接下指導棋，但身為政黨領袖，一點都不思管理約束，今天就該概括承受所有後果和我的憤怒。

陳佩琪說，每回想到2017年世大運後到2018年的選舉前，擁有府院執政資源的黨， 發動一整個黨的勢力和龐大資金 24小時不間斷地砲轟先生， 極盡能事地對他造謠，抹黑、抹紅、抹黃，甚至對我也不放過 ，每回想到這裡， 心中的恨意 ，永生難忘…。

很明顯可以看出，陳佩琪所指之人就是總統蔡英文。她接著說，提名是選對會決定，政論節目狂罵人，是NCC的事，黨提名人搞個台灣價值的柯黑大遊行，妳說是候選人自己的選舉策略，葛特曼活摘器官事件，妳說與妳黨無關，議員罵人酸奶、臭奶、萊爾，妳說是言論自由， 笑笑就好，執政四年來弊案硬凹， 自己誠信的論文門說不清楚，選舉到了就開始賣芒果干，灑大幣，除此之外，什麼都不想管，管不來、管不動，卻跟我們說要繼續當總統？

對此，柯文哲6日被問及此事時，記者問題還沒說完，他就驚呼「她又寫什麼」，接著苦笑說，回去要加強約束。

