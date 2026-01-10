暖暖包1天用不完！他放進「1種袋子」省炸：分好幾天用

▲很多怕冷的人必備暖暖包。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

冬天一到，怕冷的人必備暖暖包。有網友分享，暖暖包是接觸到空氣才發熱，就想到不用的時候，把暖暖包跟一張衛生紙放進夾鏈袋密封，「這樣暖暖包可以分好幾天用」。貼文引來一票網友驚呼，「省錢達人」、「我現在才看到…已經浪費一大包兔子24小時了…」還有人實測認證，「真的可以用欸！」

該名網友在Threads分享，分享自己的暖暖包「回收續命法」，原理就是不要讓暖暖包一直接觸空氣，「之前會在不用的時候把暖暖包放到夾鏈袋密封」。不過直接放夾鏈袋的話，等到要用時，裡面的鐵粉曾出現過結塊的情形，他推測是有水氣。後來就先用一張衛生紙包住暖暖包，再放進夾鏈袋密封，就比較不會結塊，暖暖包也可以分好幾天用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

實測有效「真的可以用！」

貼文引發熱論，「冷凍貢丸們感謝你」、「介於拜金與不拜金之間」、「我驚呆了」、「謝謝省錢超人。」其中，還有人留言「來試試看」，隔天留下心得笑呼「真的可以用欸！」也有網友試過這個方法，「真的，暖暖包用拉鍊夾袋放好，不接觸空氣，可以重複使用」、「個人經驗，密封前把空氣擠出來即可，例如坐著。」

另外，林口長庚紀念醫院臨床毒物科護理師譚敦慈曾在YouTube頻道《健康2.0》分享這個方法，把暖暖包裝入密封袋中，把空氣擠出來，靜置一段時間，要用的時候再拿出來搖一搖，暖暖包就會繼續發熱。這個方法的原理，是因為暖暖包是藉由鐵粉跟空氣接觸氧化發熱，若放入密封袋排除空氣，鐵粉就不會一直氧化。