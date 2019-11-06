蘇嘉全不願列不分區　卓榮泰：會重視他的意願





▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院長蘇嘉全多次表態不願被列入民進黨不分區名單。對此，民進黨主席卓榮泰6日受訪時表示，對方確實有私下跟他談過，因位此事茲事體大，還需要提名委員會的共同討論，不過，會尊重蘇嘉全的個人意願。

針對蘇嘉全不想被列入不分區名單，卓榮泰表示，不分區提名委員會開過幾次會議，已經進入個別人選的討論，確實蘇嘉全一再對外，也跟自己幾次表達意願，「因為茲事體大，要跟提名委員會討論，我們了解到蘇嘉全這樣的意願，會進行討論也會很重視。」

卓榮泰透露，蘇嘉全是私下跟自己講的。另外，關於蘇震清是否會列入不分區名單，卓榮泰回應，個別人選還沒確定。

至於外界關心的蔡賴配何時要宣布，卓榮泰說，通常總統不會跟大家討論到副手問題，標準答案她會在適當的時機提出最強人選。是否會在下星期四對外宣布，他強調，「我現在比較擔心禮拜三中執會的事情，禮拜四還沒辦法擔心這麼多。」

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