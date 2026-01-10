　
新奇 新奇焦點 X 檔案

英國UFO機密檔案大解封！　國防情報局曾下令搶奪外星黑科技

英國UFO機密檔案大解封　國防情報局曾下令搶奪外星黑科技

圖文／鏡週刊

近日曝光的英國極機密文件揭開UFO神祕面紗。受《資訊自由法》規定解封而流出的報告顯示，2025年北愛爾蘭夜空怪事連連，不少人直擊神秘光點組成完美的三角陣型。更驚人的是，解密文件加碼爆料英國國防部在90年代就曾祕密動員情報員，目標竟然是搶奪外星科技來升級國防實力。

2025年UFO通報案件回升

北愛爾蘭警方的不明飛行物（UFO）通報紀錄在2025年明顯回溫，最受關注的案例出現在阿馬郡（Armagh），多位目擊者目睹3個橘色光球組成的三角形在眾目睽睽下憑空消失，甚至有999緊急專線錄下民眾驚慌高喊UFO後訊號中斷的詭異紀錄。雖然官方目前只把這些當成參考資料，但前國防部UFO調查員波普（Nick Pope）吐槽，這絕對只是冰山一角，民眾擔心社會觀感，怕被當成瘋子而選擇隱瞞，實際目擊人數肯定更多。

國防情報局下令蒐集非地球科技

除了近年的報案潮，英國國家檔案館解密的1990年代文件更具震撼力，國防情報局（DI）曾下令情報員不計代價弄到非地球產物的先進技術，因為情報官員分析認為，既然全球報案不斷，這些神祕物體具備真實性極高，為了確保國防優勢，英國軍方當時對這些可能構成威脅的異星科技展現出濃厚興趣。

機密報告提兩大UFO事件

報告內容特別提到1980年代的「藍道申森林事件」以及90年代初比利時的「黑三角飛行物」，當時這些飛行器展現的懸停與超音速切換能力，簡直讓人類科學望塵莫及，連F16戰機都追不到。情報官員在內部備忘錄中直言，若這真的是尖端技術，我們必須成功獲取，當時軍方檯面上怕被嘲笑而不敢提外星人，私下卻極度認真地研擬對策，想方設法要攔截這些連地球工程學都解釋不了的神祕載具。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

