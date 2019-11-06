台灣競爭力論壇民調／韓國瑜重演「逆轉勝」？　與蔡英文差距縮小至8.7％

▲蔡英文、韓國瑜。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者呂欣玫／綜合報導

距離2020大選剩下2個月，國民黨總統參選人韓國瑜展開「傾聽之旅」後，支持度逐漸追上競選連任的總統蔡英文。根據台灣競爭力論壇最新民調顯示，蔡英文以42.3%的支持度領先韓國瑜8.7個百分點，政黨支持度的部分則由國民黨以31.4%領先群雄。

2020總統大選回歸藍綠對決，根據台灣競爭力論壇最新民調指出，蔡英文的支持度為42.3%，韓國瑜為33.6%，兩人差距已縮小到8.7個百分點，其他尚有24.2%不去投票、投廢票、都不支持或無反應。

台灣競爭力論壇分析，韓國瑜因高雄市政關係，困守高雄，綁手綁腳，競選總統之路無法展開，現在請假正式投入大選，各場活動從南到北熱鬧滾滾，並搶回選戰話語權，網路聲量高出蔡英文一倍，打得蔡英文招架不住，蔡英文的支持度雖仍領先韓國瑜，但兩人差距明顯縮小，進一步推敲可以發現，韓蔡兩人的支持度其實已不相上下。

台灣競爭力論壇指出，韓蔡兩人現已打成平手，而蔡英文的支持度已然到頂，觸及天花板，反觀韓國瑜還有上漲空間，後續爆發力可期。「待藍軍陸續歸隊，韓風再起，明年大選結果，韓國瑜將再度上演去年『逆轉勝』的戲碼。」

▲台灣競爭力論壇民調。（圖／台灣競爭力論壇提供，以下同）

至於2020立委政黨支持度的部分，國民黨最高31.4%，民進黨為24.7%，另外，台灣民眾黨、時代力量分別為7.1%、6.2%，有機會角逐國會第三勢力，其餘的政黨支持度則不到2%，另有25.8%未表態。

此次台灣競爭力論壇針對2020大選民調，調查時間為韓國瑜請假投入競選活動後，於2019年11月3日至11月4日委由全國公信力民意調查公司進行。調查對象是戶籍設在臺閩地區，年滿二十歲以上的合格選民。以訪員電話訪問隨機抽樣方式進行調查。資料依「性別」、「年齡」及「教育程度」、「地區」加權以與母體比例相符。加權後的成功樣本為1,078個，在百分之九十五的信心水準下，其最大誤差不超過±2.98個百分點。

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