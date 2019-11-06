正副議長全程緊跟　韓國瑜拜城隍廟：二戰炸彈丟到這都沒爆炸

▲韓國瑜參訪城隍廟。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜6日、7日兩天在新竹縣市跑透透，把重心全放在竹竹苗的客家庄，除了拜廟和傾聽之旅外，也積極搶攻竹科票。韓國瑜上午參訪城隍廟，議長許修睿、副議長余邦彥全程緊緊陪同在一旁，他在時致詞大讚城隍廟表示，所有當縣市長的沒有到城隍廟拜拜是不能到政府上班，而且二次世界大戰炸彈丟下來到新竹城隍都沒有爆炸。

根據歷史記載，由於新竹機場就近在咫尺，新竹在二戰時遭受盟軍轟炸，城隍廟旁西門市場那塊三角地帶俗稱黃昏市場者，原為日本官員宿舍區，因遭轟炸引發大火夷為平地。城隍廟後殿（夫人殿）掉下一顆炸彈，但未炸開，僅傷及屋簷一角。

韓國瑜致詞時表示，新竹城隍廟是全台灣第一座還沒有蓋政府就先蓋城隍廟，非常了不起，所有當縣市長的沒有到城隍廟拜拜是不能到政府上班，城隍在人民心中非常重要，掌管心中從小到老的一切，二次世界大戰炸彈丟下來到新竹城隍都沒有爆炸。

韓國瑜指出，宗教帶給人民心中祥和與內心世界寧靜，默默關心很對弱勢族群，未來希望台灣國泰民安風調雨順安居樂業，遵循城隍爺把人把事情工作做好，希望台灣社會充滿和諧樂觀進取，重新找回信心打拚精神。

韓國瑜6日於新竹市進行傾聽之旅，共有7個公開行程。上午11時25分參拜新竹城隍廟，11時45分於柳家滷肉飯，推銷地方特產。下午3時10分前往關帝廟圖書館關懷弱勢議題，4時10分參拜竹蓮寺，4時30分和清大博士生青年議題直播，5時10分新竹市聯合總部揭牌典禮。

韓國瑜7日將前往竹縣，參訪社福團體、竹縣茶葉產業和古蹟巡禮，共有4個公開行程。上午10時10分參訪竹東世光教養院，11時20分前往拙茁家園，體驗有機蔬菜種植。下午3時40分參訪富興茶葉文化館，了解茶葉產業。4時30分北埔古蹟老街巡禮，參拜慈天宮及金廣福古蹟。

▼韓國瑜到柳家滷肉飯用餐。（圖／記者黃國霖攝）