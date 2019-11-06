黃智賢讚「惠台26條幹得好」　卓榮泰批：達到「賄台亂台」的陰謀

▲卓榮泰。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

中國大陸4日發布「惠台26條」措施，各界對此也紛紛表示看法。名嘴黃智賢稱「惠台26條幹得好」，但民進黨主席卓榮泰認為，實為「賄台」的26條措施，「完全是一國兩制台灣方案的期前作業」、霸權擴張，為達到「賄台亂台」的陰謀目的。

黃智賢、卓榮泰6日分別在臉書發表對「惠台26條」措施看法。黃智賢以「惠台26條幹得好」為題表示，民進黨大聲叫罵說是分化台灣、介入選舉等，批判中國大陸這項政策是因為「實在難堪」。她指出，民進黨推出了一系列法案，要把人民炮製成共諜、賣台，但中國大陸卻推出對台商和台胞的進一步優惠。

黃智賢說，中國大陸的巨型市場，還正在上升崛起，「台灣2300萬人，明擺著是靠大陸養著」、「台灣的未來在大陸」，中國大陸不再管台灣官方要耍什麼，直接把台灣人真心當成同胞對待，「真心會換來民心」。

▲黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）

但卓榮泰卻認為，中國大陸祭出所謂「惠台」，實為「賄台」的26條措施，完全是一國兩制台灣方案的期前作業，是軟硬兼施、赤裸裸的霸權擴張；對岸之所以會在此時宣布，絕非偶然，一定是經過周詳的設計，要達到「賄台亂台」的陰謀目的。

卓榮泰批評，如今國民黨非常不長進，一邊呼應附和其主張，一邊學來在台灣炮製，污名、削弱台灣的民主體質，「令人反感」。他直言，國民黨現在的戰術，曾有政治評論家點破，不外是「階級鬥爭（庶民）、大躍進（發大財）、反智（洗內褲）、裝窮（礦泉水）」，可見中國大陸共產黨力量已經是毫不避諱、「明目張膽的要取代國民黨來與臺灣人民直球對決了！」

卓榮泰說，中國大陸共產黨不得不直接站出來，用更大的謊言、更大的力道、更大的文攻武嚇，一定要影響改變明年的台灣大選，企圖繼續遂行其「台灣方案」的野心霸權，「司馬昭之心，路人皆知」。他也提到，政府及執政團隊有能力守護台灣，維護國家安全，在政治上捍衛主權、在經濟上求穩發展，絕不讓其內外得逞。

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