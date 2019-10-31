藍營不滿太陽花國賠　徐國勇批政治語言：這不就是馬政府造成的嗎？

▲徐國勇。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2014年太陽花學運期間，台北市警方於324在行政院強制驅離，導致150多名警察及民眾受傷，經義務律師團及司改會協助下，30位受傷民眾向台北市政府警察局，請求國賠1006萬餘元，之後有7人撤告，北院10月30日判賠14人110萬餘元。面對藍營開嗆此舉是影響警察士氣，內政部長徐國勇31日受訪時開嗆，「如果這一件事影響到警察士氣，不都是馬政府造成的嗎？」

北院30日判賠14人110萬餘元，司改會律師團及當事人聽判後，在法院外召開記者會，肯定北院勇於判賠，更因此確定國家就是加害人，希望未來不要再發生324這樣的事情。不過，不少藍營政治人物不滿，警大退休教授葉毓蘭就批評，「警察消極不執法時代來臨。」

面對藍營開嗆，甚至揚言要下架民進黨。徐國勇31日受訪時不滿回應，「這就是政治語言，如果這一件事影響到警察士氣，這不就是馬政府的事情嗎？這件事是不好的，這不都是馬政府造成的嗎？不過這就是政治語言，不希望因為這樣影響到警察。」

徐國勇強調，這件事是比例原則，如果法院認為超出比例原則，那麼就是尊重，同時北市警察局如果認為要上訴，內政部也會尊重並支持，「他們也是我們的弟兄」。

▲徐國勇（中）與警政署長陳家欽（左）召開治安記者會。（圖／記者蔣婕妤攝）

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