　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南23歲女遭酒駕撞死！賓士男一度昏睡無法偵訊　相驗結果曝

▲台南女清潔員遭賓士撞死，撞擊瞬間曝光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市安平區清晨發生酒駕追撞事故，垃圾車隨行23歲女子不幸身亡，檢警下午相驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安平區16日上午發生酒駕追撞垃圾車事故，造成23歲垃圾車陳姓女隨行人員不幸身亡，市警四分局下午報請檢察官相驗，檢察官隨即會同法醫前往台南市立殯儀館進行相驗作業，初步認定死者為遭車輛撞擊，導致下半身粉碎性骨折，引發多重性外傷而死亡。

台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸指出，經檢察官會同法醫相驗後，認定死者死亡原因為遭車輛撞擊，導致下半身粉碎性骨折，引發多重性外傷而死亡。目前相關肇事責任與刑責，仍待後續偵辦結果釐清。

▲台南市安平區慶平路清晨發生垃圾車遭追撞事故，造成1死1傷，警消到場搶救。（記者林東良翻攝，下同）

肇事的賓士車駕駛鄭姓男子（48歲）酒測值高達0.95，一度因酒醉昏睡無法偵訊，警方報請檢察官指揮偵辦，直到下午才進行相驗，目前全案已由檢察官進行偵訊中，依法持續偵辦中。

▲台南市安平區慶平路清晨發生垃圾車遭追撞事故，造成1死1傷，警消到場搶救。（記者林東良翻攝，下同）

警方說明，酒後駕車行為已涉《刑法》第185條之3公共危險罪，呼氣酒精濃度達每公升0.25毫克以上，或血液酒精濃度達0.05%以上，即屬刑事犯罪，可處三年以下有期徒刑、拘役或併科罰金。若酒後駕車因而肇事致人於死，依《刑法》第185條之3規定，最重可處一年以上、七年以下有期徒刑，並得併科罰金；另亦涉及《刑法》第276條過失致死罪，最重可處五年以下有期徒刑、拘役或罰金。實際適用罪名與刑度，將由檢察官偵結起訴後，交由法院依法審理認定。

警方強調，酒駕不僅須負擔刑事責任，另依《道路交通管理處罰條例》，還將面臨高額罰鍰、吊銷駕照，並須承擔民事賠償責任，代價極為沉重，呼籲民眾切勿心存僥倖而酒駕。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
害血糖飆！5種水果「升糖速度最快」　營養師揭每日攝取上限
知名戀愛手遊挨批惡俗...登熱搜　網狂酸：性別雙標
快訊／北市嚴重車禍　女受困公車底命危
快訊／23歲女遭夾殺亡　相驗結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

23歲女清潔員任職3個月「遭賓士撞死」！司機男友分隔島崩潰大哭

小三訊息流出！台積電爸帶孩吃燒肉　傳訊：變肉食性動物吃掉妳

快訊／北市公車碰撞單車騎士　1女受困車底無呼吸心跳

錯過末班車！斗南華山派出所警員送暖　助5山友搭車返家

快訊／台南23歲女遭酒駕撞死！賓士男一度昏睡無法偵訊　相驗結果曝

全國僅6人！補洗錢法制撐司法底盤　北檢張靜薰獲公務員傑出貢獻獎

柯文哲憶亡父哽咽「走不過去」　自詡若執政：絕不把手伸進司法

拒測直接罰18萬！毒品快篩全面開抓　台西警深夜設路檢

柯文哲再批檢方編故事　被問高虹安二審改判只「ㄏㄥˋ」了一聲

海巡北部分署副分署長上任　邱泰豐到任強化勤務整合

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

23歲女清潔員任職3個月「遭賓士撞死」！司機男友分隔島崩潰大哭

小三訊息流出！台積電爸帶孩吃燒肉　傳訊：變肉食性動物吃掉妳

快訊／北市公車碰撞單車騎士　1女受困車底無呼吸心跳

錯過末班車！斗南華山派出所警員送暖　助5山友搭車返家

快訊／台南23歲女遭酒駕撞死！賓士男一度昏睡無法偵訊　相驗結果曝

全國僅6人！補洗錢法制撐司法底盤　北檢張靜薰獲公務員傑出貢獻獎

柯文哲憶亡父哽咽「走不過去」　自詡若執政：絕不把手伸進司法

拒測直接罰18萬！毒品快篩全面開抓　台西警深夜設路檢

柯文哲再批檢方編故事　被問高虹安二審改判只「ㄏㄥˋ」了一聲

海巡北部分署副分署長上任　邱泰豐到任強化勤務整合

23歲女清潔員任職3個月「遭賓士撞死」！司機男友分隔島崩潰大哭

小三訊息流出！台積電爸帶孩吃燒肉　傳訊：變肉食性動物吃掉妳

用創意解決生活難題！　崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

地緣政治影響全球貿易格局 李政宏：兩岸應強強協作突破干擾

害血糖飆！5種水果「升糖速度最快」　營養師揭每日攝取上限

陳亭妃拋市政願景　台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

30萬股票全賣了！　金馬男星「旅館打工籌錢」：為了圓夢

宏都拉斯選舉卡關逾2周！外媒分析：恐成「棄中擁台」關鍵轉折

噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」　原來是十週年守護神「糖甘」亮相

謝麗金喝隔夜咖啡「喝到小強」！　打開杯蓋崩潰：感覺喉嚨卡蟑螂腿

【好人一生平安】視障大哥過馬路越走越歪...超暖外送員秒下車扶肩協助

社會熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

即／大發工業區塑膠粒工廠大火　濃煙狂竄快戴口罩

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

即／高虹安涉詐領助理費大逆轉！二審僅依偽造文書判6月

快訊／新店奪命車禍！　女騎士遭捲水泥車底「臟器外露」亡

即／張宏年辭世　檢察官將解剖釐清死因

獨／孤兒護理師車禍亡！育幼院長忍淚相驗…雙方悲苦身世曝光

快訊／高虹安重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

更多熱門

相關新聞

酒駕追撞奪命台南市警溯源刨根除「醉」犯

酒駕追撞奪命台南市警溯源刨根除「醉」犯

針對16日上午發生酒後駕車追撞垃圾車，造成23歲清潔隊員不幸殉職的重大事故，台南市長黃偉哲表達深切哀痛，並嚴厲譴責酒駕行為，要求警方全面強化取締力道，對酒駕違法行為一律採取「零容忍」立場，絕不姑息寬貸。

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

台61小貨車閃停等車流撞護欄　再追撞2大車

台61小貨車閃停等車流撞護欄　再追撞2大車

賓士男酒駕撞死23歲女清繫員　將全力爭取保險及撫卹

賓士男酒駕撞死23歲女清繫員　將全力爭取保險及撫卹

賓士男酒駕追撞垃圾車奪命　南警嚴正譴責

賓士男酒駕追撞垃圾車奪命　南警嚴正譴責

關鍵字：

台南垃圾車女隨行員酒駕追撞身亡相驗粉碎性骨折

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台有雨！　連下2天時間曝

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面