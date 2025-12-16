快訊／台南23歲女遭酒駕撞死！賓士男一度昏睡無法偵訊　相驗結果曝

▲台南市安平區清晨發生酒駕追撞事故，垃圾車隨行23歲女子不幸身亡，檢警下午相驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安平區16日上午發生酒駕追撞垃圾車事故，造成23歲垃圾車陳姓女隨行人員不幸身亡，市警四分局下午報請檢察官相驗，檢察官隨即會同法醫前往台南市立殯儀館進行相驗作業，初步認定死者為遭車輛撞擊，導致下半身粉碎性骨折，引發多重性外傷而死亡。

台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸指出，經檢察官會同法醫相驗後，認定死者死亡原因為遭車輛撞擊，導致下半身粉碎性骨折，引發多重性外傷而死亡。目前相關肇事責任與刑責，仍待後續偵辦結果釐清。

肇事的賓士車駕駛鄭姓男子（48歲）酒測值高達0.95，一度因酒醉昏睡無法偵訊，警方報請檢察官指揮偵辦，直到下午才進行相驗，目前全案已由檢察官進行偵訊中，依法持續偵辦中。

警方說明，酒後駕車行為已涉《刑法》第185條之3公共危險罪，呼氣酒精濃度達每公升0.25毫克以上，或血液酒精濃度達0.05%以上，即屬刑事犯罪，可處三年以下有期徒刑、拘役或併科罰金。若酒後駕車因而肇事致人於死，依《刑法》第185條之3規定，最重可處一年以上、七年以下有期徒刑，並得併科罰金；另亦涉及《刑法》第276條過失致死罪，最重可處五年以下有期徒刑、拘役或罰金。實際適用罪名與刑度，將由檢察官偵結起訴後，交由法院依法審理認定。

警方強調，酒駕不僅須負擔刑事責任，另依《道路交通管理處罰條例》，還將面臨高額罰鍰、吊銷駕照，並須承擔民事賠償責任，代價極為沉重，呼籲民眾切勿心存僥倖而酒駕。

