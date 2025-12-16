　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

Cheap點尹錫悅愛扣紅帽、輸不起恨國會　網洗版笑：懷疑你在偷臭

▲Cheap。（圖／記者林敬旻攝）

▲Cheap。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

百萬網紅Cheap今（16日）引述報導指出，尹錫悅想當皇帝「輸不起恨國會」、「愛給人扣紅帽子」、「製造戰爭換權力」等事件，他直言，得票率只有48.5%的總統，不想著怎麼團結國家，反而整天想著怎麼跟國會對幹，只因為國會不聽話就要翻桌。未料，該貼文吸引近千網友留言表示，「我以為你在講台灣，原來是韓國，嚇死了」、「句句不提，句句不離」、「這換一個人的名字上去也蠻符合現在在做的事」、「把名字遮住，我還以為是在講萊爾校長」、「指桑罵槐」、「懷疑你在偷臭」。

Cheap發文引述報導表示，尹錫悅想當皇帝，根據《韓聯社》報導，尹錫悅從就任南韓總統起便對取得「非常大權」抱有強烈慾望，曾多次將政治反對勢力視為「違反自由與法治的反國家勢力」。

Cheap指出，尹錫悅「輸不起恨國會」，他痛恨「朝小野大」反對黨國會席次過半，為了不想受制於國會，企圖用軍隊讓國會停擺，想把行政、立法、司法權全部一把抓。

Cheap指出，尹錫悅「愛給人扣紅帽子」，只要是反對他的人，包含在野黨、甚至自己黨內的自己人，全都是「共匪」，如韓東勳不只是同黨，原本還是尹錫悅在檢察官時期的頭號心腹，後來尹錫悅走火入魔時，被列入「要開槍打死的對象」。

Cheap提到，尹錫悅「製造戰爭換權力」，為了找藉口宣佈戒嚴，竟然故意用軍事行動挑釁北韓，希望北韓打過來（雖然金正恩不理他），想用國家安全危機來合理化自己的獨裁。

Cheap說，尹錫悅「暴力不認」，無法接受選舉結果，在野黨大勝，就誣指選舉是「反國家不法選舉」，甚至指揮特務演練用「棒球棒、鐵鎚」暴力逮捕選務人員，企圖推翻選舉結果。

Cheap盤點完新聞重點後表示，尹錫悅真的爛，得票率只有48.5%的總統，不想著怎麼謙卑溝通、團結國家，反而整天想著怎麼跟國會對幹，2024年了還在搞戒嚴，把軍隊當成自己的保鑣，只因為國會不聽話就要翻桌。

Cheap說，為了老婆不坐牢，不惜把整個國家拖下水，甚至想解決反對黨，把國家安全當兒戲，一個國家的總統，為了保住權力，竟然主動去挑釁敵國請求挨打？為了權力，連戰爭都敢發動，真的是瘋子。

未料，該貼文吸引近千網友留言表示，「我以為你在講台灣，原來是韓國，嚇死了」、「句句不提，句句不離」、「這換一個人的名字上去也蠻符合現在在做的事」、「把名字遮住，我還以為是在講萊爾校長」、「有種既視感」、「我強烈懷疑你在開車罵賴總統」、「指桑罵槐」、「懷疑你在偷臭」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡
勞工2026請假新規！　9大QA一次看
柬轟炸泰平民區！「大火吞民宅」畫面曝
快訊／夾殺23歲女！駕駛是知名鹽酥鴨老闆
快訊／張宏年死因不明！　將解剖釐清
快訊／新店嚴重車禍　女騎士「臟器外露」當場死亡
快訊／00919換股！8進8出
200kg巨輪擊中特斯拉！　超衰新車才落地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

Cheap點尹錫悅愛扣紅帽、輸不起恨國會　網洗版笑：懷疑你在偷臭

共軍由演轉戰威脅存在　國防部：敵猝然攻擊部隊不待命令作戰

加速馬太鞍溪災後復原　行政院設光復工作站統籌地方中央

卓榮泰不副署財劃法　趙少康示警：倒閣、解散國會是單面刃別上當

ET民調／何志偉促TPASS起源、技職教育接軌國際　政策滿意破80％

藍委喊砍總統院長薪水　總統府：尸位素餐立委！總預算已躺4個月

立院一紙函文為高虹安脫罪　吳思瑤諷：厲害了！干預司法沒在演

逃要犯薛球3億綁票劫！鉛中毒長年臥床　張宏年傳奇一生劃句點

曝張惇涵擬明私下拜會立院朝野　白黨團婉謝：難認同官員言行反覆

立院三讀《技師法》正案　移送懲戒得列舉事實提事證

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

Cheap點尹錫悅愛扣紅帽、輸不起恨國會　網洗版笑：懷疑你在偷臭

共軍由演轉戰威脅存在　國防部：敵猝然攻擊部隊不待命令作戰

加速馬太鞍溪災後復原　行政院設光復工作站統籌地方中央

卓榮泰不副署財劃法　趙少康示警：倒閣、解散國會是單面刃別上當

ET民調／何志偉促TPASS起源、技職教育接軌國際　政策滿意破80％

藍委喊砍總統院長薪水　總統府：尸位素餐立委！總預算已躺4個月

立院一紙函文為高虹安脫罪　吳思瑤諷：厲害了！干預司法沒在演

逃要犯薛球3億綁票劫！鉛中毒長年臥床　張宏年傳奇一生劃句點

曝張惇涵擬明私下拜會立院朝野　白黨團婉謝：難認同官員言行反覆

立院三讀《技師法》正案　移送懲戒得列舉事實提事證

台大醫院雲林分院打造偏鄉婦幼防護網　獲政府服務獎肯定

李進良讚小禎新歡「比大谷翔平有味道」！　虧温昇豪免整大小眼：因為變小了

【廣編】陽獅集團首締台灣傳播代理商「三金滿貫」紀錄

國光客運朝馬站月底搬遷　新地主可能規劃曝光

柯文哲再批檢方編故事　被問高虹安二審改判只「ㄏㄥˋ」了一聲

曾豪駒回鍋桃猿又掌中華隊　蔡其昌認為不是問題：國家隊照規劃

海巡北部分署副分署長上任　邱泰豐到任強化勤務整合

AI算力櫃塞進市區變「吃電怪獸」！　台電老董驚喊：電網撐不住

最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡

上月才開唱！民歌教父楊弦驟逝　遺孀悲痛發聲：很抱歉

安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻

政治熱門新聞

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

李登輝昔談「增軍費」直言1句話　24年後無違和

與3位立院前院長齊聚　韓國瑜：總統茶敘我沒去但今天一定要來

台灣史上最大政治豪賭！　游盈隆分析「藍白接受倒閣重選」3誘因

影／賴清德向國人發表談話全文　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德這局贏了？　媒體人：提前「跛腳」面臨兩年空轉危機

卓榮泰不副署　他揭未來3劇本民進黨都贏

助理費案二審大逆轉！高虹安發聲了

貪污無罪、偽造文書判6月　高虹安逆轉勝可復職

酸藍白不敢倒閣　民進黨團：改選獲2／3席次可罷免總統

行政院不副署變最大贏家　林濁水：太怪了

大逆轉！高虹安助理費案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

賴卓犯民主2鐵律　蔡正元籲在野彈劾總統

張宏年逃3億綁票劫　吃中藥卻鉛中毒

更多熱門

相關新聞

找代罪羔羊不副署　圖謀獨裁的憲政小丑

找代罪羔羊不副署　圖謀獨裁的憲政小丑

行政院長卓榮泰高調指控立法院「立法獨裁」，並以此作為拒絕副署《財政收支劃分法》修正案的政治正當性，此一說法不僅荒謬，更是對憲政基本原理的公然誤導。因為在民主憲政體制中，立法院本質上是合議制機關，根本不可能獨裁；真正具備獨裁風險的，從來都是首長制、行政一體、高度集中權力的行政權。

藍委喊砍總統院長薪水　總統府：尸位素餐立委！總預算已躺4個月

藍委喊砍總統院長薪水　總統府：尸位素餐立委！總預算已躺4個月

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

卓榮泰不副署財劃法　牛煦庭：法案照推凸顯民進黨荒唐

卓榮泰不副署財劃法　牛煦庭：法案照推凸顯民進黨荒唐

高虹安復職2026拚連任？　凌濤喊話：藍白新竹合一起贏

高虹安復職2026拚連任？　凌濤喊話：藍白新竹合一起贏

關鍵字：

Cheap國民黨民進黨賴清德尹錫悅

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台有雨！　連下2天時間曝

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面