Cheap點尹錫悅愛扣紅帽、輸不起恨國會　網洗版笑：懷疑你在偷臭

記者郭運興／台北報導

百萬網紅Cheap今（16日）引述報導指出，尹錫悅想當皇帝「輸不起恨國會」、「愛給人扣紅帽子」、「製造戰爭換權力」等事件，他直言，得票率只有48.5%的總統，不想著怎麼團結國家，反而整天想著怎麼跟國會對幹，只因為國會不聽話就要翻桌。未料，該貼文吸引近千網友留言表示，「我以為你在講台灣，原來是韓國，嚇死了」、「句句不提，句句不離」、「這換一個人的名字上去也蠻符合現在在做的事」、「把名字遮住，我還以為是在講萊爾校長」、「指桑罵槐」、「懷疑你在偷臭」。

Cheap發文引述報導表示，尹錫悅想當皇帝，根據《韓聯社》報導，尹錫悅從就任南韓總統起便對取得「非常大權」抱有強烈慾望，曾多次將政治反對勢力視為「違反自由與法治的反國家勢力」。

Cheap指出，尹錫悅「輸不起恨國會」，他痛恨「朝小野大」反對黨國會席次過半，為了不想受制於國會，企圖用軍隊讓國會停擺，想把行政、立法、司法權全部一把抓。

Cheap指出，尹錫悅「愛給人扣紅帽子」，只要是反對他的人，包含在野黨、甚至自己黨內的自己人，全都是「共匪」，如韓東勳不只是同黨，原本還是尹錫悅在檢察官時期的頭號心腹，後來尹錫悅走火入魔時，被列入「要開槍打死的對象」。

Cheap提到，尹錫悅「製造戰爭換權力」，為了找藉口宣佈戒嚴，竟然故意用軍事行動挑釁北韓，希望北韓打過來（雖然金正恩不理他），想用國家安全危機來合理化自己的獨裁。

Cheap說，尹錫悅「暴力不認」，無法接受選舉結果，在野黨大勝，就誣指選舉是「反國家不法選舉」，甚至指揮特務演練用「棒球棒、鐵鎚」暴力逮捕選務人員，企圖推翻選舉結果。

Cheap盤點完新聞重點後表示，尹錫悅真的爛，得票率只有48.5%的總統，不想著怎麼謙卑溝通、團結國家，反而整天想著怎麼跟國會對幹，2024年了還在搞戒嚴，把軍隊當成自己的保鑣，只因為國會不聽話就要翻桌。

Cheap說，為了老婆不坐牢，不惜把整個國家拖下水，甚至想解決反對黨，把國家安全當兒戲，一個國家的總統，為了保住權力，竟然主動去挑釁敵國請求挨打？為了權力，連戰爭都敢發動，真的是瘋子。

未料，該貼文吸引近千網友留言表示，「我以為你在講台灣，原來是韓國，嚇死了」、「句句不提，句句不離」、「這換一個人的名字上去也蠻符合現在在做的事」、「把名字遮住，我還以為是在講萊爾校長」、「有種既視感」、「我強烈懷疑你在開車罵賴總統」、「指桑罵槐」、「懷疑你在偷臭」。