五分車再鳴笛　虎尾糖廠新製糖期正式開工

▲台糖虎尾糖廠16日舉行114／115年期製糖開工典禮，五分車啟動，宣告新製糖季展開。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台糖虎尾糖廠今（16）日舉行114／115年期製糖開工典禮，隨著蒸汽升起、五分車鳴笛啟動，宣告新一季製糖正式展開。虎尾糖廠不僅是全台唯一仍以五分車載運甘蔗的糖廠，也是目前全國僅存、仍持續運作的兩座甘蔗製糖廠之一，製糖開工不只是產業運轉的開始，也象徵台灣糖業歷史在雲林持續延續。

配合製糖期啟動，虎尾糖廠同步舉辦糖業文物館「藤山雷太特展」開展、藤山號五分車揭幕，以及「虎糖精神」意象碑揭牌儀式，串聯製糖產業、鐵道文化與歷史記憶，讓糖廠空間在產業運作之外，也成為地方文化展示的重要場域。活動現場吸引不少地方人士與民眾駐足，見證虎尾糖業的歷史底蘊與轉型樣貌。

開工典禮由台糖公司董事長吳明昌主持，立法委員劉建國、經濟部次長賴建信、台日交流協會所長奧正史等人到場共襄盛舉，一同為新製糖期揭開序幕。現場除保留傳統儀式，也展現虎尾糖廠在產業保存與地方發展間持續尋求平衡的努力。

經濟部次長賴建信表示，虎尾糖廠不只是重要的製糖基地，周邊緊鄰虎尾溪，在防洪、環境與城市發展上具有關鍵位置。在立委劉建國長期爭取下，經濟部水利署投入約11億元推動「虎尾潮工程」，第一期工程已於去年完成，第二期預計明年初完工，第三期則規劃於116年完成。全案完成後，虎尾糖廠不僅保有製糖產業功能，周邊水岸與景觀環境也將同步升級。

賴建信指出，「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合計畫」總經費達11.23億元，是全國首例結合防洪治水、城鎮發展與鄉村環境整體規劃的案例，對虎尾糖廠及在地居民都具有長遠意義。計畫能順利推進，仰賴劉建國多次邀集中央與地方單位會勘、協調跨部會合作，逐步促成共識。

台糖公司董事長吳明昌表示，劉建國立委推動虎尾成為韌性城市不遺餘力，也持續關注糖廠宿舍區與周邊空間的活化。今年9月即邀集台糖公司與水利署前往同心公園現勘。台糖目前提供虎尾糖廠及周邊共50.3公頃土地，包含約7公頃的同心公園與宿舍區，並已委託專業團隊進行整體發展策略與環境優化規劃，預計明年8月完成，屆時將同步啟動招商，成為雲林推動水環境再生與都市更新的重要關鍵節點。

▲虎尾糖廠同步舉辦「藤山雷太特展」與藤山號五分車揭牌，呈現糖業歷史與文化記憶。（圖／記者游瓊華翻攝）