ET民調／何志偉促TPASS起源、技職教育接軌國際　政策滿意破80％

▲總統府副秘書長何志偉。（資料照／記者湯興漢攝）



面對2026桃園市長選戰，總統府副秘書長何志偉盛傳爭取民進黨提名，挑戰國民黨籍現任市長張善政的連任之路。值得注意的是，外界所熟知的兩項政策，包括TPASS行政院通勤月票的政策起源，以及技職教育創新與國際接軌，都跟何志偉密切相關；對此，《ETtoday民調雲》12日公布桃園市民對政策滿意度，有高達78.9%市民滿意TPASS月票政策，也有88.8%市民認同技職教育強化實作及與國際接軌政策。

TPASS行政院通勤月票自2023年上路，範圍橫跨北北基桃、納入多種大眾運具，統計至今年（2025）9月底，累計1822萬人次購買月票，約13.96億人次用月票搭公共運具，證明此政策廣受通勤民眾的喜愛。

回顧此項政策，最開始竟是源自一位市民與當時還是台北市議員的何志偉幾句話家常閒聊，先排除萬難催生出1280雙北月票，接著才有擴及到整個北台灣首都圈的TPASS月票。

對此，《ETtoday民調雲》12日釋出最新民調，整體有78.9%桃園市民對TPASS通勤月票推行政策感到滿意，其中33.5%非常滿意，45.4%還算滿意；另外，僅6.1%感到不滿意，其中4.1%不太滿意，2.0%非常不滿意，15.0%則表示不知道或沒意見。

交叉分析來看，對TPASS通勤月票推行政策感到滿意者，以男性（79.9%）、60歲及以上（84.0%）、中壢區（85.8%）、教育程度為專科/大學（84.3%）、政黨傾向為泛藍（95.8%）的族群比例相對較高。

▼桃園市民對TPASS行政院通勤月票的政策滿意度調查。（圖／ETtoday民調雲）



另外，何志偉日前赴桃園光啟高中出席「CRG國際卡丁賽車教學基地」揭牌典禮時提到，光啟高中與義大利知名品牌CRG合作，目標不只是培養賽車手，更要培育專業的維修與技術人才，「那些在車行默默工作的技師，也許不在聚光燈下，但他們的雙手，讓每一次啟動都更穩、更安全」。

何志偉也肯定CRG在光啟高中設立教學基地的意義。他認為，這象徵台灣教育不再只是紙上談兵，而是與世界實作接軌，相信技職教育透過學習與實作，這樣的合作不僅讓學生擁有更寬廣的舞台，也讓台灣的技術教育更具國際競爭力，造就未來更多的台灣之光。

因此，針對卡丁車產學合作對技職教育幫助程度的部分，《ETtoday民調雲》最新民調顯示，76.9%受訪者認為桃園市光啟高中與義大利CRG合作成立卡丁車教育平台等產學合作，對台灣技職教育有幫助，其中30.8%非常有幫助，46.1%有些幫助；10.0%認為沒有幫助，其中7.8%不太有幫助，2.1%完全沒幫助，另有13.1%表示不知道或沒意見。

交叉分析來看，認為卡丁車產學合作對台灣技職教育有幫助者，以男性（77.7%）、60歲及以上（81.6%）、大溪/復興區（88.0%）、教育程度為專科/大學（79.4%）、政黨傾向為國民黨（87.0%）的族群比例相對較高。

▼桃園市民對卡丁車產學合作對技職教育的幫助認同度調查。（圖／ETtoday民調雲）



另外，有關技職教育應強化實作與國際接軌的認同度部分，有88.8%受訪者認同技職教育應強化實作能力及與國際接軌的經驗，並培養學生具備團隊協作與獨立判斷能力，其中45.6%非常認同，43.2%還算認同；4.0%不認同，其中2.8%不太認同，1.2%非常不認同，另有7.2%表示不知道或沒意見。

交叉分析來看，認同技職教育應強化實作與國際接軌者，以60歲及以上（91.9%）、桃園區（92.7%）或楊梅區（92.6%）、教育程度為專科／大學（91.5%）、政黨傾向為泛綠（98.8%）的族群比例相對較高。

▼桃園市民對技職教育應強化實作與國際接軌的認同度調查。（圖／ETtoday民調雲）



最後，有關桃園技職教育擴大產學合作的支持度，有91.9%受訪者支持桃園市未來推動更多與產學合作的技職教育計畫，其中54.4%非常支持，37.5%還算支持；僅3.0%不支持，其中2.1%不太支持，0.9%非常不支持，另有5.2%表示不知道或沒意見。

交叉分析來看，支持桃園技職教育擴大產學合作者，以男性（92.3%）、60歲及以上（95.7%）、桃園區（96.3%）、教育程度為專科／大學（94.5%）、政黨傾向為泛綠（98.1%）的族群比例相對較高。

▼桃園市民對桃園技職教育擴大產學合作認同度調查。（圖／ETtoday民調雲）



本次民調，由東森民調雲股份有限公司負責問卷設計、樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查辦理時間：2025年11月25日至12月1日，調查範圍為桃園市13個行政區，調查對象是設籍於桃園市且年滿20歲以上的民眾。

調查方法是以「EDM」方式通知，進行封閉式網路問卷調查；抽樣方式以《ETtoday民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍桃園市13個行政區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling）。母體數為《ETtoday民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍桃園市13個行政區且年滿20歲以上民眾共計317,297。（註：桃園市13個行政區母體人數計算為2025年12月5日）

樣本數與誤差值，回收有效樣本數1,072份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.99%；樣本代表性與加權，採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依據114年10月底設籍桃園市13個行政區民眾性別、年齡、行政區人口統計資料，與113年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value>0.05），整體樣本即具有代表性。經費來源為東森民調雲股份有限公司。