社會 社會焦點 保障人權

柯文哲憶亡父哽咽「走不過去」　自詡若執政：絕不把手伸進司法

記者黃哲民／台北報導

台北市前市長、台灣民眾黨前主席柯文哲，涉犯京華城案被起訴貪污罪嫌，審理至今約1年，今（16日）下午終於輪到他為自己答辯，歷時40分鐘陳述，多半重複審理中的抗辯、暢談遭受政治打壓的委屈，但提起在押期間喪父、未能隨侍在側，柯數度咳嗽掩飾哽咽，坦言就這件事情「我走不過去，其他的都還好...」。

▲京華城案被告柯文哲出庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲涉犯京華城案的柯文哲16日到台北地院完成個人答辯，自詡若能執政，絕不把手伸進司法。（圖／記者林敬旻攝）

合議庭排定今天檢方完成京華城案圖利、收賄等罪嫌的論告程序後，由柯文哲第1棒答辯、律師團3位律師其次，法庭內外都有許多人關注他會說什麼。下午2點54分起，柯開始答辯，先問審判長「我要坐著講還是站著講？」似乎藉此化解他自己也很緊張的心情。

▲▼柯文哲涉犯京華城案16日到台北地院完成個人答辯，受訪時再批檢方編故事。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲出庭時哽咽表示，在押期間喪父未能隨侍在側，令他「走不過去」。（圖／記者黃哲民攝）

柯重申不清楚京華城陳情轉研議之後的進度，連都委會最後通過審議給京華城容積率有多少，也不知道，他在台北市長8年任內，市長室列管1萬8000件市政個案，從無京華城，他始終認為這是個案，給相關局處去處理就好。

因此去年（2024年）8月30日，檢方兵分55路搜索他家、辦公室、黨部等處，他自稱狀況外，台灣也沒有哪個政治人物像他一樣，金流、人脈、電腦與手機全被查一遍，因為有人把司法當成政治工具、要對付柯文哲，去年1月24日監察院公告糾正台北市府處理京華城案有重大違失，同月8日，民進黨搶先開記者會指稱「柯文哲圖利京華城」。

柯文哲說，很認同台灣大學前校長管中閔寫的「深文周納、羅織構陷、入人於罪」，他在押1年、讀完號稱如何製造冤獄的唐代名著《羅織經》，深有感觸「京華城案的歷史定位，也會如此」。

他看著公訴檢察官廖彥鈞，說對方昨天論告時，引用英國作家喬治歐威爾的《動物農莊》，他建議對方去看美國作家漢娜阿倫特寫的《平凡的邪惡》，他在獄中已看完，書中描述希特勒屠殺600萬猶太人，每個執行者都很認真，「我覺得檢察官也很認真！」

柯文哲強調京華城案行政作為都照法定流程走，公務員作證不管怎麼抱怨，仍說一切合法，更無人說柯文哲下指導棋，檢方僅憑臆測、想像辦案，查扣手機、電腦找資料編故事，說他知道京華城陳情、裁示送研議、指定PM（專案管理人），就是明知違法。

柯大呼「這是欲加之罪、何患無辭！」例如他寫的便利貼，被檢方說成護航京華城，其實便利貼比較像「叮嚀」，他是外科醫師、自詡勤勞，最討厭拖拖拉拉、公文旅行，寫便利貼催促行政流程、「快就好」等語，卻遭檢方惡意解讀。

他總結檢方起訴他涉犯京華城案，就是3次便當會加3份公文，但便當會只是總質詢前，跟議員1 by 1溝通，市政包羅萬象、他不可能什麼都懂，所以尊重專業，讓相關局處預擬提報單，助他解答議員在便當會的提問，檢方卻「無限上綱、惡意連結」他勾結應曉薇護航京華城。

柯說至今沒有應曉薇的手機號碼、2人沒互加LINE好友，他任內沒跟應曉薇單獨吃過飯，他在便當會的裁示多半引用局處提報單預擬方案，且這3次便當會，都沒列管京華城案，只因議員一直關注，才做會議記錄應付。

至於3份公文中，蓋用市長「辛章」、直接發交都發局處理的京華城陳情書，柯文哲說沒看過，市長有很多職章，任職過市府的人就知道，「辛章」給秘書處用，檢方把公文主旨寫著「奉交下」用語，說成這是市長交辦，顯然不懂。

另2份公文包括裁示陳情轉研議、京華城都市計畫變更案公告公展，柯文哲承認知情且蓋章，前者是他不可能用行政命令直接恢復京華城允建樓地板面積，就讓京華城自己去都委會說明，後者只是廣徵民眾意見30天的程序，「為何不公展？」

柯文哲數度強調自己在京華城案「沒有那麼多心思」，若要搞弊案，任內何必把重要委員會一律上網直播、會議記錄全都上網公開，他任內的台北市府秘書長陳志銘、副秘書長李得全若認為有問題，早就丟到每天的晨會討論，可見京華城案處理過程，合情合理合法。

柯文哲說最氣檢方指稱有「市長室秘書」居間傳話，卻不查出是誰、找來問話，他任內的市長室秘書沒幾個，檢方故意搞神秘、硬要抹黑，根本先射箭再畫靶、無所不用其極要辦他，就連「工作簿」Excel檔案，檢方煞費苦心編故事，唯獨「小沈1500」這一條編不出故事。

柯喊話檢方不該是網軍、名嘴或側翼，更不能寫小說，司法要維持社會公平正義，不只是訴訟輸贏，他高中同學、同案被告李文宗只因回覆1封簡訊，被羈押11個月，「這是文字獄」、讓他很氣，質疑檢方還要昧著良心嗎？黨檢媒一條龍扮演政治打手，「你們（檢方）敢譴責《鏡新聞》嗎？」

但提及在押期間喪父未能隨侍在側，柯文哲剛開口就不斷咳嗽清喉嚨，話也斷斷續續，庭務員察覺柯在哽咽，送上1盒衛生紙備用，柯說「我父親死的那一段...相信同事、學生，給我父親很好的照顧，不過身為醫生的兒子...咳～嗯～，就是這一段走不過去，其他的還好...咳～」。

柯文哲短暫停頓恢復平靜，但接下來陳述變得凌亂，他說若京華城案當初能夠司法歸司法、政治歸政治，今天就不會搞成這樣，「若重來一遍、由我執政，一定會時刻提醒自己節制，當權者不能將手伸進司法！」司法充當政治工具太好用、但會反撲，未來台灣推動司法改革，「我就是最好的代言人！」

