政治 政治焦點 國會直播 專題報導

列舉「毀憲亂政一覽」　鄭麗文：一切賴清德說了算離獨裁有多遠？

▲▼國民黨黨慶，鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰不副署藍白再修正版《財劃法》，創下法案不副署憲政首例，總統賴清德15日批評在野獨裁，朝野對立升高。國民黨主席鄭麗文今（16日）在臉書怒轟賴清德，兩年政績只有大罷免，當代表多數民意的在野黨被稱為「獨裁」；當生效的法律，只因總統不喜歡就作廢；當黨務會議凌駕國會決議；當國家最高救濟機制被架空，當一切都變成賴清德說了算，我們與獨裁的距離，究竟還有多遠？

鄭麗文指出，毀憲亂政 民進黨憲政秩序「拆解中」，這段時間，賴清德帶領民進黨在做的事，正是一件件拆解我國憲政秩序，以行政意志掐死國會多數民意，將國家從「法治」帶回「人治」，從「民主」帶向「獨裁」。

鄭麗文更寫下「賴卓毀憲亂政一覽」，1. 民進黨＝大法官：三讀通過的法律就是有效，行政院卻逕自停止執行、違法不編預算，自行創設違憲審查權、大法官的暫時處分權，將法治視為兒戲。2. 立法院三讀的法律，可以不執行、不副署
卓揆宣布不副署三讀法案，將用以制衡總統的副署，濫用為「一票否決權」來對付立法院。賴清德、卓榮泰全憑自身喜好決定是否遵循法律、遵循何種法律，徹底破壞法安定性與權力分立原則。

3. 總統不提名大法官，癱瘓憲法法庭：總統遲未提出適宜的大法官名單，導致大法官人數不足、憲法法庭功能停擺，然後再單方面惡意解讀憲法，將不想遵守的法律一律定義違憲。4. 沒收立法院公投權：依《公投法》，立法院議決之公投案，依法中選會無權實質審查或否決之權。中選會主委李進勇卻擋下立院公投案，公然逾越職權、沒收國會公投法案。

5. 「便當會」取代國會：不到50人的黨內便當會，用來討論如何讓三讀法律失效。以黨內會議取代國會決議，實質上就是總統以行政權否決立法權。

鄭麗文說，賴清德兩年政績只有大罷免，民進黨包裝為「民團社運」發動無差別大罷免，期間造謠預算、操縱媒體風向，甚至由政院高層下令預算「解凍案不送」，只為替罷免輿論添油加火。更在非選舉期間調整檢方績效標準，以選舉查察績效引導檢調追殺在野黨和其支持者，對執政黨則輕輕放下。

鄭麗文也說，當代表多數民意的在野黨被稱為「獨裁」；當生效的法律，只因總統不喜歡就作廢；當黨務會議凌駕國會決議；當國家最高救濟機制被架空，當一切都變成賴清德說了算，我們與獨裁的距離，究竟還有多遠？人民投下的那一票，還剩下什麼意義？中華民國是亞洲第一個民主共和國。憲政，是我們每個人心中的底線，不是任民進黨政府貼身剪裁的政治工具。

12/14 全台詐欺最新數據

346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
害血糖飆！5種水果「升糖速度最快」　營養師揭每日攝取上限
知名戀愛手遊挨批惡俗...登熱搜　網狂酸：性別雙標
快訊／北市嚴重車禍　女受困公車底命危
快訊／23歲女遭夾殺亡　相驗結果曝

