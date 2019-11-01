太陽花過後／葉毓蘭轟：司法天秤已失衡　未來誰願意積極執法？

太陽花學運警方依法驅離遭判百萬國賠，你的看法如何？ 警方依法執行公務，判決離譜。 該罰，警察執法太超過了。 投票結果 128 票 94.12 % 8 票 5.88 % 總計 136 票。

▲葉毓蘭對太陽花學運北院判北市警局賠111萬，直言：上訴，司法天秤早已失衡。（資料照／記者李毓康攝）

記者邱中岳／台北報導

5年前的太陽花學運，有抗爭者試圖佔領行政院遭警方強勢驅離，最後竟向市警局申請國賠，北院還判北市警局賠111萬元，讓許多警界人士感到訝異喊「上訴」，警察大學退休教授葉毓蘭也怒斥，司法天秤已經失衡，未來誰願意積極執法。

針對攻佔行政院的行動中，有23人向北市警局提出國賠申請，但北院一審判決其中14人獲得共計111萬元的賠償金，葉毓蘭也代表所有的警察弟兄姊妹發出怒吼，並在臉書上痛斥，「請台北市警察局上訴」。

▲葉毓蘭直言，這樣的司法已經讓警方身心俱疲，誰還敢再拼命守護重要場所。（圖／ETtoday資料照）

葉毓蘭先在臉書上寫到，我真的佩服台灣的法官，居然能夠判台北市警察局敗訴，直言，「別以為這只是件小事，小錢嘛。將來看看還有哪個員警願意積極執法，勇於承擔？」且這樣的法官，這樣的判決，不值得警察如此賣命。

葉毓蘭表示，對此要嚴正地對北院提出抗議，因為太陽花雖然叫學運，但對於每一位參加的基層同仁而言，卻是一場賠上體力、健康以及家庭幸福的長期抗爭，但卻換來北院宛如「羞辱式」的判決。

且葉毓蘭指出，可以預期未來警察不會再拼命了，因為打壞身體想退休，還要再被砍退休金，希望政府能夠重視警察目前執法困境，且對於司法則語出重話，「司法完全偏移天秤」，因為北院法官的心證：「從來不調查對警察有利的證據」。

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