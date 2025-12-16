錯過末班車！斗南華山派出所警員送暖　助5山友搭車返家

▲員警端上熱茶讓又冷又累的山友暖身暖心，派出所成了雨夜裡最安心的地方。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

原本是一趟說走就走的登山小旅行，卻因一個時間誤判，成了雨夜裡的驚魂插曲。來自台中市的五名山友日前相約前往雲林縣古坑鄉五連峰健行，沿途山巒起伏、林間薄霧相伴，傍晚時分一行人順利下山，原本盤算搭乘末班公車，從華山轉往斗六火車站返家，卻沒料到腳程慢了些，眼睜睜錯過最後一班車。

夜色漸暗，天空飄起毛毛細雨，山區氣溫明顯下降。五名山友背著登山包，踩著濕滑的柏油路，討論著是否要徒步走下山。就在又冷又累、心裡七上八下之際，一行人行經斗南分局華山派出所，站在派出所門口來回踱步，遲疑著要不要向警察開口求助。

這一幕全被值班員警林峻賢看在眼裡。林員主動走出派出所關心，聽完來龍去脈後，立刻邀請五人進所內休息。派出所裡燈光明亮，與外頭濕冷的夜晚形成強烈對比，林員端上熱茶，蒸氣在空氣中緩緩升起，讓原本神情緊繃的山友們逐漸放鬆下來，有人甚至笑說「差點以為今晚要走到天亮」。

考量夜間徒步風險高，林峻賢隨即向所長吳進忠回報狀況，聯繫協助車輛支援。不到多久時間，警方安排妥當，將五名山友安全載往斗六火車站。臨別前，山友們一再向警方道謝，有人直言「如果沒有你們，真的不知道該怎麼辦」，感激之情溢於言表。

斗南警分局表示，警察除了維護治安，更肩負為民服務的責任，能在民眾需要的時候即時伸出援手，是警察工作的日常。這起看似平凡的小插曲，卻讓民眾在寒冷雨夜中感受到溫暖，也再次拉近警民之間的距離。

▲警方協助安排車輛，將五名山友安全載往斗六火車站，眾人臨別前頻頻致謝。（圖／記者游瓊華翻攝）